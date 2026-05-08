https://1prime.ru/20260508/zelenskiy-869772419.html

В Германии ужаснулись посланию Зеленского в отношении России

В Германии ужаснулись посланию Зеленского в отношении России - 08.05.2026, ПРАЙМ

В Германии ужаснулись посланию Зеленского в отношении России

Угрозы Владимира Зеленского в адрес России, сказанные им в Ереване, говорят о желании Украины продолжать конфликт, пишет Junge Welt. "Украина, очевидно,... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T09:06+0300

2026-05-08T09:06+0300

2026-05-08T09:06+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

украина

киев

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России, сказанные им в Ереване, говорят о желании Украины продолжать конфликт, пишет Junge Welt. "Украина, очевидно, готовится к еще одному году войны. Об этом свидетельствуют заявления Зеленского на встрече "Европейского политического сообщества" в Ереване в начале этой недели..." — говорится в публикации.В материале напоминает, что согласно сообщению Bloomberg, глава киевского режима также потребовал от союзников еще больше оружия и испугался наступления России.На этой неделе в Ереване глава киевского режима заявил, что в российскую столицу во время парада 9 Мая могут прилететь дроны ВСУ.Минобороны пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.

https://1prime.ru/20260507/ukraina-869747106.html

https://1prime.ru/20260506/zelenskiy-869706096.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, всу, украина, киев, в мире