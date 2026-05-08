В Германии ужаснулись посланию Зеленского в отношении России
Junge Welt: слова Зеленского говорят о желании Киева продолжать конфликт
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России, сказанные им в Ереване, говорят о желании Украины продолжать конфликт, пишет Junge Welt.
"Украина, очевидно, готовится к еще одному году войны. Об этом свидетельствуют заявления Зеленского на встрече "Европейского политического сообщества" в Ереване в начале этой недели..." — говорится в публикации.
В материале напоминает, что согласно сообщению Bloomberg, глава киевского режима также потребовал от союзников еще больше оружия и испугался наступления России.
На этой неделе в Ереване глава киевского режима заявил, что в российскую столицу во время парада 9 Мая могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.