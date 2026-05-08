Эксперты рассказали, куда чаще всего ходят жительницы разных городов - 08.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, куда чаще всего ходят жительницы разных городов
бизнес
общество
санкт-петербург
казань
екатеринбург
sunlight
Бизнес, Общество, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Sunlight
Эксперты рассказали, куда чаще всего ходят жительницы разных городов

Sunlight: москвички чаще всего выходят на работу, нижегородки чаще ходят в госучреждения

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Жительницы разных российских городов имеют свои маршруты при выходе из дома: среди москвичек самая высокая доля тех, кто выходит из дома для работы, жительницы Санкт‑Петербурга чаще других посещают вечеринки и встречаются с друзьями, казанки лидируют по прогулкам с питомцами и учебе, а нижегородки чаще других ходят в госучреждения, выяснили для РИА Новости в ювелирной сети Sunlight.
"Москвички чаще остальных выходят на работу (78%) и ездят за покупками (63%). Жительницы Санкт-Петербурга лидируют по встречам с друзьями (39%) и вечеринкам (45%). В Казани чаще гуляют с питомцами (41%) и учатся (57%), а в Екатеринбурге больше времени уделяют спорту (58%) и срочным делам (56%). Нижегородки чаще других посещают госучреждения - 25%", - говорится в исследовании.
Выяснилось, что для большинства россиянок активный городской ритм - ежедневная норма: 83% выходят из дома практически каждый день. В целом 93% представительниц прекрасного пола регулярно выходят по делам, чаще всего - на работу. Почти половина респонденток выходят по срочным и внеплановым делам или ради учебы. Еще 43% посещают спортзал или тренировки, 38% выбираются на прогулки, а 31% - на шопинг.
При выходе из дома россиянки чаще всего тратятся на транспорт. Самый популярный способ передвижения - комбинация общественного транспорта и такси. Почти половина женщин тратят на транспорт до 1 тысячи рублей в день.
Половина опрошенных тратятся на кофе и напитки навынос: у двух третей из них эти расходы могут достигать 400 рублей в день, в Москве сумма повышается до 700 рублей. Третью по тратам строчку занимают услуги по пути - например, спорт или салоны красоты, их выбирают 43% респондентов.
В исследовании приняли участие более 3 тысяч россиянок старше 18 лет.
