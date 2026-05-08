https://1prime.ru/20260508/zhitenitsa-869778887.html
Эксперты рассказали, куда чаще всего ходят жительницы разных городов
Эксперты рассказали, куда чаще всего ходят жительницы разных городов - 08.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, куда чаще всего ходят жительницы разных городов
Жительницы разных российских городов имеют свои маршруты при выходе из дома: среди москвичек самая высокая доля тех, кто выходит из дома для работы, жительницы... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T13:34+0300
2026-05-08T13:34+0300
2026-05-08T13:34+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
казань
екатеринбург
sunlight
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866879918_0:344:2993:2028_1920x0_80_0_0_8fe99df622adca897f4092b6d700fbc4.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Жительницы разных российских городов имеют свои маршруты при выходе из дома: среди москвичек самая высокая доля тех, кто выходит из дома для работы, жительницы Санкт‑Петербурга чаще других посещают вечеринки и встречаются с друзьями, казанки лидируют по прогулкам с питомцами и учебе, а нижегородки чаще других ходят в госучреждения, выяснили для РИА Новости в ювелирной сети Sunlight. "Москвички чаще остальных выходят на работу (78%) и ездят за покупками (63%). Жительницы Санкт-Петербурга лидируют по встречам с друзьями (39%) и вечеринкам (45%). В Казани чаще гуляют с питомцами (41%) и учатся (57%), а в Екатеринбурге больше времени уделяют спорту (58%) и срочным делам (56%). Нижегородки чаще других посещают госучреждения - 25%", - говорится в исследовании. Выяснилось, что для большинства россиянок активный городской ритм - ежедневная норма: 83% выходят из дома практически каждый день. В целом 93% представительниц прекрасного пола регулярно выходят по делам, чаще всего - на работу. Почти половина респонденток выходят по срочным и внеплановым делам или ради учебы. Еще 43% посещают спортзал или тренировки, 38% выбираются на прогулки, а 31% - на шопинг. При выходе из дома россиянки чаще всего тратятся на транспорт. Самый популярный способ передвижения - комбинация общественного транспорта и такси. Почти половина женщин тратят на транспорт до 1 тысячи рублей в день. Половина опрошенных тратятся на кофе и напитки навынос: у двух третей из них эти расходы могут достигать 400 рублей в день, в Москве сумма повышается до 700 рублей. Третью по тратам строчку занимают услуги по пути - например, спорт или салоны красоты, их выбирают 43% респондентов. В исследовании приняли участие более 3 тысяч россиянок старше 18 лет.
https://1prime.ru/20260505/wildberries-869682497.html
https://1prime.ru/20260503/rossiyane--869636358.html
санкт-петербург
казань
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866879918_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_43eaee6e6b5d2c7cbe8f9387936f18c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , санкт-петербург, казань, екатеринбург, sunlight
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Sunlight
Эксперты рассказали, куда чаще всего ходят жительницы разных городов
Sunlight: москвички чаще всего выходят на работу, нижегородки чаще ходят в госучреждения
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Жительницы разных российских городов имеют свои маршруты при выходе из дома: среди москвичек самая высокая доля тех, кто выходит из дома для работы, жительницы Санкт‑Петербурга чаще других посещают вечеринки и встречаются с друзьями, казанки лидируют по прогулкам с питомцами и учебе, а нижегородки чаще других ходят в госучреждения, выяснили для РИА Новости в ювелирной сети Sunlight.
"Москвички чаще остальных выходят на работу (78%) и ездят за покупками (63%). Жительницы Санкт-Петербурга
лидируют по встречам с друзьями (39%) и вечеринкам (45%). В Казани
чаще гуляют с питомцами (41%) и учатся (57%), а в Екатеринбурге
больше времени уделяют спорту (58%) и срочным делам (56%). Нижегородки чаще других посещают госучреждения - 25%", - говорится в исследовании.
Россияне стали вдвое чаще покупать головоломки
Выяснилось, что для большинства россиянок активный городской ритм - ежедневная норма: 83% выходят из дома практически каждый день. В целом 93% представительниц прекрасного пола регулярно выходят по делам, чаще всего - на работу. Почти половина респонденток выходят по срочным и внеплановым делам или ради учебы. Еще 43% посещают спортзал или тренировки, 38% выбираются на прогулки, а 31% - на шопинг.
При выходе из дома россиянки чаще всего тратятся на транспорт. Самый популярный способ передвижения - комбинация общественного транспорта и такси. Почти половина женщин тратят на транспорт до 1 тысячи рублей в день.
Половина опрошенных тратятся на кофе и напитки навынос: у двух третей из них эти расходы могут достигать 400 рублей в день, в Москве
сумма повышается до 700 рублей. Третью по тратам строчку занимают услуги по пути - например, спорт или салоны красоты, их выбирают 43% респондентов.
В исследовании приняли участие более 3 тысяч россиянок старше 18 лет.
Эксперты рассказали, за сколько дней россияне планируют путешествия