Эксперты рассказали, куда чаще всего ходят жительницы разных городов

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Жительницы разных российских городов имеют свои маршруты при выходе из дома: среди москвичек самая высокая доля тех, кто выходит из дома для работы, жительницы Санкт‑Петербурга чаще других посещают вечеринки и встречаются с друзьями, казанки лидируют по прогулкам с питомцами и учебе, а нижегородки чаще других ходят в госучреждения, выяснили для РИА Новости в ювелирной сети Sunlight. "Москвички чаще остальных выходят на работу (78%) и ездят за покупками (63%). Жительницы Санкт-Петербурга лидируют по встречам с друзьями (39%) и вечеринкам (45%). В Казани чаще гуляют с питомцами (41%) и учатся (57%), а в Екатеринбурге больше времени уделяют спорту (58%) и срочным делам (56%). Нижегородки чаще других посещают госучреждения - 25%", - говорится в исследовании. Выяснилось, что для большинства россиянок активный городской ритм - ежедневная норма: 83% выходят из дома практически каждый день. В целом 93% представительниц прекрасного пола регулярно выходят по делам, чаще всего - на работу. Почти половина респонденток выходят по срочным и внеплановым делам или ради учебы. Еще 43% посещают спортзал или тренировки, 38% выбираются на прогулки, а 31% - на шопинг. При выходе из дома россиянки чаще всего тратятся на транспорт. Самый популярный способ передвижения - комбинация общественного транспорта и такси. Почти половина женщин тратят на транспорт до 1 тысячи рублей в день. Половина опрошенных тратятся на кофе и напитки навынос: у двух третей из них эти расходы могут достигать 400 рублей в день, в Москве сумма повышается до 700 рублей. Третью по тратам строчку занимают услуги по пути - например, спорт или салоны красоты, их выбирают 43% респондентов. В исследовании приняли участие более 3 тысяч россиянок старше 18 лет.

