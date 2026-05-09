Первый в 2026 году туристический поезд в КНДР стартовал из Владивостока
https://1prime.ru/20260509/kndr--869808759.html
16:49 09.05.2026
 
Первый в 2026 году туристический поезд в КНДР стартовал из Владивостока

В Приморье стартовал первый в этом году туристический поезд в Северную Корею

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – ПРАЙМ. Первый в этом году туристический поезд в Северную Корею стартовал из Владивостока, сообщает Дальневосточная железная дорога.
"Из столицы Приморья стартовал первый в 2026 году туристский поезд в город Расон (КНДР), который приурочен к годовщине окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма", - говорится в сообщении.
Пассажиры отправились из Владивостока в комфортабельных купейных вагонах. На пограничной станции Туманган предусмотрена пересадка в состав Корейских железных дорог, а в Расоне туристов будут ждать автобусы.
Четырехдневное путешествие предусматривает посещение Расона, Кенсона и Чондина. Туристы осмотрят мемориальные места, побывают на экотропах, в оранжереях, посетят остров Пипха, познакомятся с местной культурой и кухней.
Ранее власти Приморья сообщали, что россияне, которые отправятся в КНДР на этом поезде, смогут посетить захоронения советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации.
