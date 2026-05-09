Первый в 2026 году туристический поезд в КНДР стартовал из Владивостока

2026-05-09T16:49+0300

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – ПРАЙМ. Первый в этом году туристический поезд в Северную Корею стартовал из Владивостока, сообщает Дальневосточная железная дорога. "Из столицы Приморья стартовал первый в 2026 году туристский поезд в город Расон (КНДР), который приурочен к годовщине окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма", - говорится в сообщении. Пассажиры отправились из Владивостока в комфортабельных купейных вагонах. На пограничной станции Туманган предусмотрена пересадка в состав Корейских железных дорог, а в Расоне туристов будут ждать автобусы. Четырехдневное путешествие предусматривает посещение Расона, Кенсона и Чондина. Туристы осмотрят мемориальные места, побывают на экотропах, в оранжереях, посетят остров Пипха, познакомятся с местной культурой и кухней. Ранее власти Приморья сообщали, что россияне, которые отправятся в КНДР на этом поезде, смогут посетить захоронения советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации.

