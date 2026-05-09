"Произошло нечто": на Западе ужаснулись действиям Латвии против России
Политолог Меркурис: Латвия стала соучастницей атак украинских дронов на Россию
Автомобиль посла Латвии у здания МИД РФ в Москве
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Латвия фактически содействует террористическим атакам дронов на Россию, устроенным Украиной, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.
"Произошло нечто экстраординарное, потому что Латвия фактически признала, что разрешает БПЛА из Украины атаковать цели внутри России. Они утверждают, что не сбивают эти беспилотники не потому, что дали украинцам разрешение, а потому что, если бы они их сбили, те могли бы упасть в Латвии и причинить там ущерб людям. Это объяснение, должен сказать, совершенно абсурдно", — отметил эксперт.
По его мнению, Латвия должна была бы направить свои усилия в другую сторону.
"Я имею в виду, что Латвии следовало бы не сидеть сложа руки. <…> Латвии следовало бы пожаловаться на Украину. Им следовало бы выразить решительный протест Зеленскому и Киеву. Им следовало бы пожаловаться Брюсселю, НАТО и ЕС. Им следовало бы предпринять решительные дипломатические шаги для прекращения этой практики, чего, конечно же, они не делают, что подтверждает степень их соучастия во всей этой истории", — подытожил Меркурис.
В четверг ВСУ попытались совершить террористическую атаку на гражданские объекты в окрестностях Санкт-Петербурга. Российские системы засекли шесть беспилотников, два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией. Пять дронов исчезли в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство, но был сбит.
В конце марта в Латвии упал и взорвался украинский дрон. В ответ министерство иностранных дел страны вызвало российского временного поверенного и попыталось переложить ответственность на Россию.
