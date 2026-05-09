"Каллас поедет в Москву": на Западе рассказали о переговорах с Россией - 09.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Каллас поедет в Москву": на Западе рассказали о переговорах с Россией
2026-05-09T07:15+0300
07:15 09.05.2026
 
"Каллас поедет в Москву": на Западе рассказали о переговорах с Россией

Диесен: Европе срочно необходимы переговоры с Россией из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Западным странам следует безотлагательно начинать диалог с Россией, однако ключевые фигуры, такие как глава дипломатии ЕС Кая Каллас, стали главным препятствием на пути этого процесса. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
"США хотели использовать украинцев как инструмент для устранения. Вполне логично, что, потерпев неудачу, они пытаются передать это европейцам. <…> Но я никак не могу понять европейцев. Почему? Пока они поддерживают такой расклад, они будут слабы и будут сталкиваться с угрозами безопасности. И сейчас, конечно, когда мы проиграли в конфликте (на Украине. — Прим. ред.), самое время заключить сделку. Но они не в состоянии просто поднять трубку и позвонить русским", — сообщил ученый.
Диесен подчеркнул, что текущие европейские переговорщики не достигли значительных результатов в отношениях с Кремлем.
"Ведутся споры о том, как нам вести переговоры с русскими. И кто должен это делать? <…> И в какой-то момент кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву, требуя капитуляции или чего-то подобного. Они просто застряли в мире, каким хотели бы его видеть, а не в том мире, в котором живут. В этом и заключается суть проблемы", — признал Диесен.
На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, Российская Федерация не инициировала разрыв отношений с ЕС, это было сделано Брюсселем и отдельными европейскими столицами.
Ранее глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Европа пытается всячески затормозить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.
