На Западе неожиданно высказались о перемирии России и Украины - 09.05.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
На Западе неожиданно высказались о перемирии России и Украины
Перемирие, посвященное Дню Победы, может стать первым шагом к урегулированию конфликта, считает британский политик Джим Фергюсон. | 09.05.2026, ПРАЙМ
22:44 09.05.2026
 
На Западе неожиданно высказались о перемирии России и Украины

Политик Фергюсон оценил согласие Москвы на инициативу Трампа о перемирии с Киевом

Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Перемирие, посвященное Дню Победы, может стать первым шагом к урегулированию конфликта, считает британский политик Джим Фергюсон.
"После многих лет эскалации, провальной дипломатии, миллиардов долларов военной помощи Украине и огромного числа жертв это одна из самых значительных пауз в конфликте с начала войны. <…> 9 мая имеет огромное символическое значение для России, что делает любые усилия по деэскалации в этот период геополитически важными", — высказался он в соцсети X.
По мнению политика, решение о перемирии говорит о "первом реальном шаге к прекращению войны".
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Ранее Минобороны России объявило, что в соответствии с решением президента Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский при этом заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.
