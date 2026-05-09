Межгосударственные отношения России и Абхазии

2026-05-09T00:45+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Абхазии. 26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения. Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 120 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Российско-абхазский политический диалог на высшем уровне носит интенсивный характер. Президент Российской Федерации Владимир Путин дважды посещал Абхазию с рабочим визитом (8 августа 2013 года и 8 августа 2017 года). Президент Абхазии (2014-2020) Рауль Хаджимба неоднократно посещал Россию с визитами: в августе и в ноябре 2014 года, дважды в мае 2015 года, в феврале и в декабре 2016 года, в августе и ноябре 2018 года, в августе 2019 года. Президент Абхазии (2020-2024) Аслан Бжания посещал Россию не менее 20 раз. 5 мая 2020 года Аслан Бжания посетил Россию с первым рабочим визитом в качестве главы государства. 24 июня Бжания присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Позднее Аслан Бжания посещал Москву с рабочими поездками в июле, сентябре, октябре, ноябре и в конце декабря 2020 года. В 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания посещал Россию с рабочими визитами в апреле, июле, дважды в октябре и в ноябре. В 2022 году абхазский лидер посещал Россию с рабочими визитами в марте, апреле, дважды в июле и в сентябре. В 2023 году президент Абхазии Аслан Бжания посещал Москву с рабочими визитами в феврале и в апреле. В ходе визитов состоялись встречи с официальными лицами администрации президента РФ и российского правительства. 3 мая 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая проходила в Минеральных Водах. На полях выставки состоялась встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. 4 октября 2023 года очередная рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Асланом Бжанией прошла в образовательном центре "Сириус" (Краснодарский край). Очередной рабочий визит Аслана Бжании в Москву состоялся в январе 2024 года. В ходе рабочего визита в Москву 8 февраля 2024 года состоялась встреча Бжании с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, первым замсекретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, председателем ЦИК Эллой Памфиловой, руководителем ФНС Даниилом Егоровым и зампредседателя правительства России Александром Новаком. Очередной рабочий визит Бжании в Москву состоялся в марте 2024 года. 2 марта 2025 года президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Республики Абхазия. 5 марта 2025 года в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. 8-10 мая 2025 года президент Абхазии Бадра Гунба посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 10 мая состоялась двусторонняя встреча лидеров России и Абхазии. В 2026 году Бадра Гунба посещал Москву с рабочими визитами 24 января и 13 февраля. Состоялись встречи с российскими должностными лицами. В апреле 2026 года Бадра Гунба принял участие в Кавказском инвестфоруме, который проходил в Минеральных водах с 28 по 30 апреля. Поддерживается диалог на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. 6 июня 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцицем, находящимся в России с первым рабочим визитом. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств России и Абхазия прошла 1 октября 2025 года в Сочи. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко регулярно посещает Абхазию. В 2025 году состоялось не менее девяти рабочих визитов: в январе, мае, августе, сентябре, ноябре и в декабре. Очередной рабочий визит Сергея Кириенко в Абхазию состоялся в апреле 2026 года. Осуществляется межпарламентский диалог. 29 апреля 2025 года делегация парламента Абхазии во главе со спикером Лашой Ашубой приняла участие в Международном форуме "Великое наследие - общее будущее", приуроченном к 80-летию Победы, в Волгограде. Поддерживаются интенсивные рабочие контакты по линии министерств и ведомств обеих стран. Российские и абхазские делегации плотно взаимодействуют в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Российская Федерация является главным торговым партнером Абхазии. По данным абхазской статистики, в течение последних пяти лет отмечается ежегодное наращивание объемов торгового оборота Абхазии и России. Если в 2021 году объем взаимной торговли составлял 27 миллиардов рублей, то в 2025 году торговый оборот между странами вырос на 68% и составил 45,4 миллиарда рублей. На долю России в 2025 году пришлось 75% от общего объема внешней торговли Абхазии. Объем абхазского импорта составил 38,422 миллиарда рублей, экспорта – 6,961 миллиарда рублей Товарная структура импорта из Российской Федерации за 2025 год была представлена следующими товарными позициями: минеральные продукты; продовольственные товары; машины, оборудование, механизмы и автотранспортные средства; продукция химической промышленности; металлы; древесина и изделия из нее и др. Абхазский экспорт представлен алкогольной продукцией, цитрусовыми, текстильными изделиями и иными товарами. Россия оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республики. По данным министра экономического развития России Максима Решетникова, со дня признания Россией независимости Абхазии на поддержку республики РФ выделила свыше 65 миллиардов рублей. Совместно было реконструировано более 500 объектов, полностью восстановлена социальная и инженерная инфраструктура республики. В декабре 2025 года Россия и Абхазия подписали соглашение о реализации программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. В том числе, оно предполагает предоставление безвозмездной финансовой помощи с российской стороны. Эти средства направят на повышение зарплат бюджетникам, инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки в инвестиционной деятельности в Абхазии и текущую "базовую" помощь. В 2026 году общий объем российской помощи составит около 5,5 миллиарда рублей. Из них: 4,25 миллиарда рублей пойдут на социально-экономическое развитие, 1 миллиард рублей на бюджетные инвестиции в инфраструктуру, 250 миллионов рублей на господдержку отраслей экономики в рамках программы развития на 2026-2028 гг. Работает межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Очередное 20-е заседание прошло в июне 2025 года в Сухуме. По данным Минэкономразвития России, в Абхазии зарегистрированы более двухсот совместных российско-абхазских предприятий. Сотрудничество по линии частного бизнеса осуществляется главным образом в области связи, туризма, топливно-энергетического комплекса и строительства. В Сухуме регулярно проводятся российско-абхазские деловые форумы. Налажено транспортное сообщение. Ежегодно с 30 апреля по 30 сентября по "единому билету" осуществляются прямые смешанные перевозки пассажиров из России в Абхазию и обратно с пересадкой на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. В мае 2025 года началось регулярное движение электрички по маршруту Сириус - Сухум. 1 мая 2025 года официально был открыт Сухумский аэропорт. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ На основе Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Абхазии от 17 февраля 2010 года в Республике дислоцируется 7-я объединенная российская военная база, обеспечивающая защиту суверенитета и безопасности Абхазии, а в соответствии с Соглашением о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года – Погрануправление ФСБ России. В Сухуме действует Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Развивается сотрудничество в области медицины, которое охватывает несколько ключевых направлений, включая поставку медицинского оборудования, строительство медицинских учреждений, подготовку кадров и обеспечение доступа к медицинской помощи. В 2025 году в Республиканской больнице Абхазии открылся центр телемедицинских консультаций. Это позволило абхазским врачам консультироваться с коллегами из ведущих российских медицинских учреждений, включая федеральные научные исследовательские центры и региональные клиники. Абхазские медики в постоянном режиме повышают свою квалификацию в сотрудничестве с российскими коллегами. В рамках проекта "Здоровье – каждому ребенку Республики Абхазия" российские врачи проводят комплексные медосмотры детей и подростков Абхазии. Россия также строит детскую больницу в Сухуме, а также корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Развивается сотрудничество в области образования. В феврале 2025 года главы министерств просвещения России и Абхазии подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве. Образовательные учреждения Абхазии получают современное оборудование, создаются специализированные учебные аудитории для изучения русского языка и литературы. В 2025 году в 14 школах Абхазии были созданы 15 специализированных классов русского языка и литературы. В классы было поставлено более 8,5 тысячи единиц учебного оборудования и инвентаря. Классы были отремонтированы и оборудованы ноутбуками, интерактивной доской, полным комплектом учебной мебели, учебно-методическими и дидактическими наглядными материалами: словарями, художественной литературой, настольными играми, демонстрационными материалами. Талантливые дети из Абхазии имеют возможность отдохнуть и обучаться в Международном детском центре "Артек". Проводятся курсы повышения квалификации педагогических работников и обучающие семинары для специалистов Абхазии по вопросам инклюзивного образования. По квотной программе на поступление в российские вузы на 2026/2027 учебный год для студентов из Абхазии выделено 115 мест. В кампании участвует более 450 университетов. В 2025 году в вузы РФ поступили 105 абитуриентов из республики. Самые популярные направления — архитектура, биология, информатика, медицинские специальности. Развиваются культурные связи. 2-6 апреля 2026 года в Москве, Владимире и Нижнем Новгороде в рамках Дней культуры Абхазии прошли выступления Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия имени Василия Царгуш (художественный руководитель – народный артист Республики Абхазия, народный артист Карачаево-Черкесской Республики Валерий Тания). Продолжением культурного обмена двух стран стали мероприятия в рамках Дней культуры России в Абхазии, которые прошли 16-17 апреля 2026 года. Динамично развиваются межрегиональные связи. Основные партнеры – Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Татарстан, Крым и республики Северного Кавказа. Акцент делается на развитии торгово-экономических и гуманитарных связей. Абхазия входит в число популярных туристических направлений у россиян. По данным АТОР, в 2025 году страну посетили 1,6 миллиона российских туристов. В Республике проживают порядка 22 тысяч этнических русских, подавляющее большинство населения говорит на русском языке, ассоциирует себя с российской культурой. Более 70% граждан Абхазии являются гражданами Российской Федерации. Соглашение по двойному российско-абхазскому гражданству ратифицировано парламентами стран. В настоящее время идет работа по определению механизма, который позволит фактически начать предоставление двойного гражданства.

