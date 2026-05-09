"Полный разрыв": в Европе поразились шагу против России

В Италии наблюдается глубокое расхождение между мнением граждан и официальной линией правительства по вопросу российско-украинского конфликта, обратил внимание...

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В Италии наблюдается глубокое расхождение между мнением граждан и официальной линией правительства по вопросу российско-украинского конфликта, обратил внимание профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X."Большинство итальянцев критически относятся к санкциям против России и считают, что корни конфликта уходят в 2014 год. Однако правительство и оппозиция продолжают поддерживать киевский режим", — отметил он.По словам профессора, в Италии наблюдается "полный разрыв между волей народа и решениями политиков".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Европе не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

