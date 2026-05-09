"Негативные сигналы". Слова Путина о Зеленском поразили Финляндию
Москва продолжает сохранять готовность к переговорам по урегулированию на Украине, несмотря на враждебность Киева и западных стран, обратил внимание член... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T22:53+0300
спецоперация на украине
москва
украина
владимир путин
владимир зеленский
финляндия
нато
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Москва продолжает сохранять готовность к переговорам по урегулированию на Украине, несмотря на враждебность Киева и западных стран, обратил внимание член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Зеленский послал все возможные негативные сигналы о своем намерении добиваться членства в НАТО и продолжить борьбу на фронте. Несмотря на все трудности, Россия остается открытой для диалога", — написал он в соцсети X.Политик также подчеркнул, что урегулирование на Украине невозможно, пока не будут должным образом устранены все коренные причины конфликта, среди которых незаконное расширение НАТО.Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая отметил, что встреча с главой киевского режима в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.Российский лидер также заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу.
Мема: Москва остается открытой для диалога, несмотря на провокации Украины и Запада