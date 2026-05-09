Словакия заявила о неготовности к отказу от поставок российской нефти

Словакия не готова к отказу от поставок российских энергоресурсов по нефтепроводу "Дружба", заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T17:53+0300

МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Словакия не готова к отказу от поставок российских энергоресурсов по нефтепроводу "Дружба", заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. "Думаю, что когда ЕС окончательно примет решение отказаться от нефти или газа (из РФ – ред.), "Дружбу", вероятно, снова перекроют. Не потому, что ее как-то повредят, а просто по политическому решению. Мы в Словакии не до конца готовы к такой ситуации", - сказал он.

