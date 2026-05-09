"Уничтожат всю": на Западе резко пригрозили Украине перед Днем Победы - 09.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Угрозы провести атаки на праздничные мероприятия Дня Победы в Москве могут серьезно повредить международной легитимности Украины, сообщает издание Hungarian... | 09.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Угрозы провести атаки на праздничные мероприятия Дня Победы в Москве могут серьезно повредить международной легитимности Украины, сообщает издание Hungarian Conservative."Удар по центру Москвы во время празднования Дня Победы несет в себе огромные риски эскалации, особенно с учетом ожидаемого присутствия иностранных лидеров. Такие действия, вероятно, уничтожат всю международную легитимность Украины", — указывается в материале.Автор статьи также подчеркивает, что попытки украинского руководства сорвать мероприятие на Красной площади практически невозможны из-за строгой системы охраны в России.В четверг Владимир Зеленский в очередной раз пригрозил нанести удары дронами ВСУ по Параду Победы в Москве. Министерство обороны предупредило, что в случае любых нападений на торжество, ответные действия последуют по центру украинской столицы.Накануне глава украинского руководства подписал указ "О проведении парада в Москве". В документе сказано, что 9 мая 2026 года Украина "позволяет провести парад" в Москве, а площадь Красной площади будет исключена из зоны применения украинских вооружений на время мероприятия.Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что России не нужно ничье разрешение для проведения парадов.
HC: Украина утратит международную легитимность, если ударит по Москве 9 Мая

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Угрозы провести атаки на праздничные мероприятия Дня Победы в Москве могут серьезно повредить международной легитимности Украины, сообщает издание Hungarian Conservative.
"Удар по центру Москвы во время празднования Дня Победы несет в себе огромные риски эскалации, особенно с учетом ожидаемого присутствия иностранных лидеров. Такие действия, вероятно, уничтожат всю международную легитимность Украины", — указывается в материале.
Автор статьи также подчеркивает, что попытки украинского руководства сорвать мероприятие на Красной площади практически невозможны из-за строгой системы охраны в России.

В четверг Владимир Зеленский в очередной раз пригрозил нанести удары дронами ВСУ по Параду Победы в Москве. Министерство обороны предупредило, что в случае любых нападений на торжество, ответные действия последуют по центру украинской столицы.

Накануне глава украинского руководства подписал указ "О проведении парада в Москве". В документе сказано, что 9 мая 2026 года Украина "позволяет провести парад" в Москве, а площадь Красной площади будет исключена из зоны применения украинских вооружений на время мероприятия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что России не нужно ничье разрешение для проведения парадов.
БИР-Аналитик, Информационные ленты, Раскрытие информации, Вестник золотопромышленника
