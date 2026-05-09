Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вот-вот рухнет". В США сделали оптимистичное заявление о СВО - 09.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260509/ukraina-869803199.html
"Вот-вот рухнет". В США сделали оптимистичное заявление о СВО
"Вот-вот рухнет". В США сделали оптимистичное заявление о СВО - 09.05.2026, ПРАЙМ
"Вот-вот рухнет". В США сделали оптимистичное заявление о СВО
На текущий момент сложилась благоприятная обстановка для быстрого продвижения России на украинском фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала. высказал заявил... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T07:29+0300
2026-05-09T07:30+0300
спецоперация на украине
украина
сша
европа
дуглас макгрегор
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852846122_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_9c1f84e5054a980c96ecfb5af21d032d.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. На текущий момент сложилась благоприятная обстановка для быстрого продвижения России на украинском фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала. высказал заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."США не собираются помогать Европе. Европейцам конфликт на Украине осточертел. Их правительства балансируют на грани катастрофы. Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, &lt;…&gt; чтобы закончить конфликт раз и навсегда", — отметил он.В то же время Макгрегор подчеркнул, что Москва пока не предпринимает таких шагов, оставляя пространство для мирных переговоров.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине, но при условии учета сложившихся реалий и устранения основных причин конфликта.
https://1prime.ru/20260508/zelenskiy-869795700.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852846122_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_5694a32e108cdffe42cad8fced4edac8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, европа, дуглас макгрегор, владимир путин, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, РОССИЯ
07:29 09.05.2026 (обновлено: 07:30 09.05.2026)
 
"Вот-вот рухнет". В США сделали оптимистичное заявление о СВО

Аналитик Макгрегор: Россия может быстро продвинуться на фронте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. На текущий момент сложилась благоприятная обстановка для быстрого продвижения России на украинском фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала. высказал заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"США не собираются помогать Европе. Европейцам конфликт на Украине осточертел. Их правительства балансируют на грани катастрофы. Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, <…> чтобы закончить конфликт раз и навсегда", — отметил он.
В то же время Макгрегор подчеркнул, что Москва пока не предпринимает таких шагов, оставляя пространство для мирных переговоров.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине, но при условии учета сложившихся реалий и устранения основных причин конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Предупреждение России Украине вызвало тревогу на Западе
Вчера, 23:36
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЕВРОПАДуглас МакгрегорВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала