"Вот-вот рухнет". В США сделали оптимистичное заявление о СВО
2026-05-09T07:29+0300
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. На текущий момент сложилась благоприятная обстановка для быстрого продвижения России на украинском фронте, такое мнение в эфире YouTube-канала. высказал заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."США не собираются помогать Европе. Европейцам конфликт на Украине осточертел. Их правительства балансируют на грани катастрофы. Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, <…> чтобы закончить конфликт раз и навсегда", — отметил он.В то же время Макгрегор подчеркнул, что Москва пока не предпринимает таких шагов, оставляя пространство для мирных переговоров.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине, но при условии учета сложившихся реалий и устранения основных причин конфликта.
Аналитик Макгрегор: Россия может быстро продвинуться на фронте
