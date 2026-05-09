"Все из-за Зеленского!": на Западе напугались решению Киева против России

Невозможность Европы сдерживать провокационные поступки режима Владимира Зеленского в отношении России может привести к ее политической изоляции, отметил... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T07:16+0300

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Невозможность Европы сдерживать провокационные поступки режима Владимира Зеленского в отношении России может привести к ее политической изоляции, отметил венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди в комментарии для издания Mandiner."Зеленский стремится наносить удары по России. <…> В мире совершается много глупостей, которые ни к чему хорошему не приведут. И все это без поддержки Америки. Европейцы фактически останутся одни, если допустят или не смогут предотвратить, то, что задумал Зеленский. Ведь США больше не хотят в этом участвовать, не хотят противостоять русским", — прокомментировал он недавние угрозы Киева в адрес празднований Дня Победы в Москве.Эксперт считает, что поддержка такой неоднозначной фигуры, как Зеленский, ставит под угрозу будущее Европы."А Европа погружается все глубже и глубже, если мы говорим о поиске какого-то решения для будущего. И все это из-за Зеленского, идиота, <…> с чьей стороны мы уже наблюдали массу необъяснимых глупостей!" — добавил Фёльди.Ранее Зеленский не раз высказывался о возможности нанесения ударов по российской столице во время празднования победы в Великой Отечественной войне. В понедельник он выступил с угрозой атаковать парад 9 Мая в Москве, а вчетверг пригрозил международным лидерам, планирующим посетить мероприятие.Министерство обороны России учло его заявления и предупредило, что на любые попытки сорвать праздник ответные удары придут в центр украинской столицы.Накануне глава киевского режима выпустил указ "О проведении парада в Москве". В документе указано, что 9 мая 2026 года Украина "дает согласие на проведение парада" в Москве, а Красная площадь временно исключается из плана применения украинских вооружений.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не требуется ничьих разрешений для проведения парадов.

