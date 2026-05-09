"Это означает конец": на Западе сообщили о вопиющем конфликте с Зеленским - 09.05.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Это означает конец": на Западе сообщили о вопиющем конфликте с Зеленским
2026-05-09T07:22+0300
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Последние сведения о коррупционном деле, в котором замешано окружение Владимира Зеленского, проливают свет на причины, по которым заключение мира с Россией невозможно в рамках политики главы киевского режима, пишет Strategic Culture."Последний поворот в продолжающемся коррупционном скандале на Украине объясняет, почему киевский режим хочет, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Его продолжение означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир — это означает конец прибыльного бизнеса. В Киеве существует явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов. Война должна продолжаться", — комментирует автор статьи вовлечение главного переговорщика и сообщника Зеленского Рустема Умерова в мошенническую схему с европейскими финансами.В конце апреля "Украинская правда" опубликовала новые данные о расследовании НАБУ. В нем фигурирует бизнесмен, близкий к Зеленскому, Тимур Миндич, который обсуждал с тогдашним главой Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.В частности, обсуждалась компания по производству дальнобойных дронов FirePoint, одним из возможных бенефициаров которой является Миндич. Сообщается, что фирма получает крупные военные контракты, но Миндич жалуется Умерову на недофинансирование и ставит вопрос о поставке бронежилетов, которые отвергло государство по причине их неудовлетворительного качества.
07:22 09.05.2026
 
"Это означает конец": на Западе сообщили о вопиющем конфликте с Зеленским

SC: режим Зеленского столкнулся с вопиющим конфликтом интересов из-за России

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Последние сведения о коррупционном деле, в котором замешано окружение Владимира Зеленского, проливают свет на причины, по которым заключение мира с Россией невозможно в рамках политики главы киевского режима, пишет Strategic Culture.
"Последний поворот в продолжающемся коррупционном скандале на Украине объясняет, почему киевский режим хочет, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Его продолжение означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир — это означает конец прибыльного бизнеса. В Киеве существует явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов. Война должна продолжаться", — комментирует автор статьи вовлечение главного переговорщика и сообщника Зеленского Рустема Умерова в мошенническую схему с европейскими финансами.
В конце апреля "Украинская правда" опубликовала новые данные о расследовании НАБУ. В нем фигурирует бизнесмен, близкий к Зеленскому, Тимур Миндич, который обсуждал с тогдашним главой Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.

В частности, обсуждалась компания по производству дальнобойных дронов FirePoint, одним из возможных бенефициаров которой является Миндич. Сообщается, что фирма получает крупные военные контракты, но Миндич жалуется Умерову на недофинансирование и ставит вопрос о поставке бронежилетов, которые отвергло государство по причине их неудовлетворительного качества.
