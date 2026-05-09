"Это означает конец": на Западе сообщили о вопиющем конфликте с Зеленским
Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Последние сведения о коррупционном деле, в котором замешано окружение Владимира Зеленского, проливают свет на причины, по которым заключение мира с Россией невозможно в рамках политики главы киевского режима, пишет Strategic Culture.
"Последний поворот в продолжающемся коррупционном скандале на Украине объясняет, почему киевский режим хочет, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Его продолжение означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир — это означает конец прибыльного бизнеса. В Киеве существует явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов. Война должна продолжаться", — комментирует автор статьи вовлечение главного переговорщика и сообщника Зеленского Рустема Умерова в мошенническую схему с европейскими финансами.
В конце апреля "Украинская правда" опубликовала новые данные о расследовании НАБУ. В нем фигурирует бизнесмен, близкий к Зеленскому, Тимур Миндич, который обсуждал с тогдашним главой Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.
В частности, обсуждалась компания по производству дальнобойных дронов FirePoint, одним из возможных бенефициаров которой является Миндич. Сообщается, что фирма получает крупные военные контракты, но Миндич жалуется Умерову на недофинансирование и ставит вопрос о поставке бронежилетов, которые отвергло государство по причине их неудовлетворительного качества.
