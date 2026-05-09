https://1prime.ru/20260509/zelenskiy-869813890.html

"Он разрешил". На Западе высмеяли выходку Зеленского накануне 9 Мая

"Он разрешил". На Западе высмеяли выходку Зеленского накануне 9 Мая - 09.05.2026, ПРАЙМ

"Он разрешил". На Западе высмеяли выходку Зеленского накануне 9 Мая

Экс-премьер Польши Лешек Миллер поднял на смех Владимира Зеленского после издания указа, "позволяющего" России провести Парад Победы в Москве. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T22:34+0300

2026-05-09T22:34+0300

2026-05-09T22:34+0300

спецоперация на украине

россия

москва

запад

польша

владимир зеленский

дмитрий песков

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Экс-премьер Польши Лешек Миллер поднял на смех Владимира Зеленского после издания указа, "позволяющего" России провести Парад Победы в Москве."Очевидно, он пришел к выводу, что без его разрешения Россия могла и не знать, позволено ли ей устроить парад на собственной площади, в собственной столице, по случаю собственного праздника. <…> Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря", — написал он в соцсети X.Миллер также пошутил, что после этого глава киевского режима должен "дать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов утра".Ранее сегодня глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в Москве, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы. В МИД выходку Зеленского назвали цирком и клоунадой.

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html

москва

запад

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, запад, польша, владимир зеленский, дмитрий песков, мид