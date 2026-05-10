В АТОР назвали популярные у россиян страны для летнего отпуска
2026-05-10T09:05+0300
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Этим летом российские туристы отдадут предпочтение отдыху в Турции, Египте и странах СНГ, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Картина лета сформировалась до февраля, когда по акциям раннего бронирования довольно хорошо продавалась Турция. Поэтому летом ждем два направления: Турция и Египет. И страны СНГ", - сказал Мурадян. По его словам, стоимость десятидневного тура по этим направлениям может составлять 50-70 тысяч рублей на человека. Мурадян подчеркнул, что даже возвращение поездок на Ближний Восток не окажет существенного влияния на летний спрос из-за низкого сезона в связи с жаркой погодой в регионе.
