https://1prime.ru/20260510/ator-869820930.html

В АТОР назвали популярные у россиян страны для летнего отпуска

В АТОР назвали популярные у россиян страны для летнего отпуска - 10.05.2026, ПРАЙМ

В АТОР назвали популярные у россиян страны для летнего отпуска

Этим летом российские туристы отдадут предпочтение отдыху в Турции, Египте и странах СНГ, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T09:05+0300

2026-05-10T09:05+0300

2026-05-10T09:05+0300

туризм

бизнес

россия

турция

египет

ближний восток

снг

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869820850_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_09a5437b48d5053fa44ab4e32cbb52de.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Этим летом российские туристы отдадут предпочтение отдыху в Турции, Египте и странах СНГ, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Картина лета сформировалась до февраля, когда по акциям раннего бронирования довольно хорошо продавалась Турция. Поэтому летом ждем два направления: Турция и Египет. И страны СНГ", - сказал Мурадян. По его словам, стоимость десятидневного тура по этим направлениям может составлять 50-70 тысяч рублей на человека. Мурадян подчеркнул, что даже возвращение поездок на Ближний Восток не окажет существенного влияния на летний спрос из-за низкого сезона в связи с жаркой погодой в регионе.

https://1prime.ru/20260315/solo-turizm-868332323.html

турция

египет

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, египет, ближний восток, снг, атор