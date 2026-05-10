СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью

2026-05-10T01:38+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне военных действий США и Израиля против Ирана, передает агентство Блумберг. "Мировые запасы нефти истощаются на рекордной скорости по мере того, как иранская война мешает поставкам топлива из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока, связанного с поставками", - говорится в публикации агентства. Как уточняет Блумберг, быстрое сокращение запасов нефти означает, что риск еще более резких скачков цен и дефицита становится все вероятнее. Из-за этого у правительств и отраслей промышленности остается меньше возможностей для смягчения последствий потери более миллиарда баррелей поставок спустя два месяца после почти полного закрытия Ормузского пролива. "Резкое истощение запасов также будет означать, что рынок останется уязвимым для будущих сбоев (с поставками - ред.) даже после окончания конфликта", - добавляет агентство. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход ИРИ. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

