https://1prime.ru/20260510/smi-869816275.html
СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью
СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью - 10.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью
Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне военных действий США и Израиля против Ирана, передает агентство Блумберг. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T01:38+0300
2026-05-10T01:38+0300
2026-05-10T02:04+0300
энергетика
нефть
экономика
сша
иран
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869816275.jpg?1778367881
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне военных действий США и Израиля против Ирана, передает агентство Блумберг. "Мировые запасы нефти истощаются на рекордной скорости по мере того, как иранская война мешает поставкам топлива из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока, связанного с поставками", - говорится в публикации агентства. Как уточняет Блумберг, быстрое сокращение запасов нефти означает, что риск еще более резких скачков цен и дефицита становится все вероятнее. Из-за этого у правительств и отраслей промышленности остается меньше возможностей для смягчения последствий потери более миллиарда баррелей поставок спустя два месяца после почти полного закрытия Ормузского пролива. "Резкое истощение запасов также будет означать, что рынок останется уязвимым для будущих сбоев (с поставками - ред.) даже после окончания конфликта", - добавляет агентство. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход ИРИ. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, иран, ормузский пролив
Энергетика, Нефть, Экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив
СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью
Блумберг: запасы нефти истощаются с рекордной скоростью из-за конфликта США и Ирана
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне военных действий США и Израиля против Ирана, передает агентство Блумберг.
"Мировые запасы нефти истощаются на рекордной скорости по мере того, как иранская война мешает поставкам топлива из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока, связанного с поставками", - говорится в публикации агентства.
Как уточняет Блумберг, быстрое сокращение запасов нефти означает, что риск еще более резких скачков цен и дефицита становится все вероятнее. Из-за этого у правительств и отраслей промышленности остается меньше возможностей для смягчения последствий потери более миллиарда баррелей поставок спустя два месяца после почти полного закрытия Ормузского пролива.
"Резкое истощение запасов также будет означать, что рынок останется уязвимым для будущих сбоев (с поставками - ред.) даже после окончания конфликта", - добавляет агентство.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход ИРИ. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.