Российские туристы открыли для себя Малайзию, Филиппины и Занзибар

Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент...

2026-05-10T02:48+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Открытием прошлого года стала Малайзия. Также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока", - сказал Мурадян. По его словам, африканский континент также продолжает привлекать российских туристов. "Отдельно я бы выделил Занзибар, который в ближайшее время планирует запуск прямых рейсов", - отметил он. Стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах составляет 120-150 тысяч рублей на человека, при этом цена на путешествие в Малайзию находится в таком же диапазоне. В свою очередь африканское направление обойдется туристу дороже - 200-220 тысяч рублей. "Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже", - заключил Мурадян.

