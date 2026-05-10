https://1prime.ru/20260510/turisty-869818897.html
Российские туристы на майские праздники выбирают Италию
Российские туристы на майские праздники выбирают Италию - 10.05.2026, ПРАЙМ
Российские туристы на майские праздники выбирают Италию
Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T06:46+0300
2026-05-10T06:46+0300
2026-05-10T06:46+0300
туризм
бизнес
россия
италия
европа
франция
атор
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869818897.jpg?1778384781
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Первое место по спросу на майские праздники среди европейских направлений – уже традиционно у Италии", - сказали в АТОР.
По словам туроператора PAC Group, на которого ссылаются в ассоциации, Италия популярна круглогодично, но весенний период особо востребован для поездок в Европу благодаря комфортной погоде. "В этом году рост спроса на Италию в среднем по рынку составляет 23%, причем с 2022 года направление в организованном сегменте стабильно прирастает на 10-20% ежегодно", - отметили в АТОР.
При этом наибольшим спросом на майские праздники у российских туристов в Италии пользуются Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Также востребованы туры с прилетом в Италию и путешествием по нескольким странам ЕС.
По данным АТОР, в топ-3 популярных европейских направлений на эти даты входят экскурсионные туры во Францию, при этом наиболее востребован Париж. Также туристы интересуются отдыхом в Испании и в основном выбирают отправиться в Барселону.
"Спрос на майские праздники на Францию – с небольшим превышением в 5-7% относительно прошлого года, в Испанию – на прошлогоднем уровне, у некоторых компаний минусовые значения", - поделились в ассоциации.
Так, средняя стоимость недельного тура в Италию на двоих на майские праздники зависит от формата поездки и включенных опций. "Сити-тур в Рим с перелетом из Москвы на двоих на неделю стоит от 190 тысяч рублей на двоих (отель три звезды с завтраками)", - рассказали в АТОР.
При этом стоимость недельного сити-тура в Барселону с перелетом через Баку и проживанием в отеле аналогичного сегмента начинается от 180 тысяч рублей на двоих. "Сити-туры в Париж на 7 ночей в отеле три звезды с завтраками можно купить от 245 тысяч рублей на двоих", - добавили там.
В АТОР обратили внимание на то, что в этом году доля туристов, которые планируют свои путешествия в Европу через туроператоров, продолжает расти.
италия
европа
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, италия, европа, франция, атор, ес
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, АТОР, ЕС
Российские туристы на майские праздники выбирают Италию
АТОР: россияне на майские праздники отдают предпочтение Италии
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Первое место по спросу на майские праздники среди европейских направлений – уже традиционно у Италии", - сказали в АТОР.
По словам туроператора PAC Group, на которого ссылаются в ассоциации, Италия популярна круглогодично, но весенний период особо востребован для поездок в Европу благодаря комфортной погоде. "В этом году рост спроса на Италию в среднем по рынку составляет 23%, причем с 2022 года направление в организованном сегменте стабильно прирастает на 10-20% ежегодно", - отметили в АТОР.
При этом наибольшим спросом на майские праздники у российских туристов в Италии пользуются Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Также востребованы туры с прилетом в Италию и путешествием по нескольким странам ЕС.
По данным АТОР, в топ-3 популярных европейских направлений на эти даты входят экскурсионные туры во Францию, при этом наиболее востребован Париж. Также туристы интересуются отдыхом в Испании и в основном выбирают отправиться в Барселону.
"Спрос на майские праздники на Францию – с небольшим превышением в 5-7% относительно прошлого года, в Испанию – на прошлогоднем уровне, у некоторых компаний минусовые значения", - поделились в ассоциации.
Так, средняя стоимость недельного тура в Италию на двоих на майские праздники зависит от формата поездки и включенных опций. "Сити-тур в Рим с перелетом из Москвы на двоих на неделю стоит от 190 тысяч рублей на двоих (отель три звезды с завтраками)", - рассказали в АТОР.
При этом стоимость недельного сити-тура в Барселону с перелетом через Баку и проживанием в отеле аналогичного сегмента начинается от 180 тысяч рублей на двоих. "Сити-туры в Париж на 7 ночей в отеле три звезды с завтраками можно купить от 245 тысяч рублей на двоих", - добавили там.
В АТОР обратили внимание на то, что в этом году доля туристов, которые планируют свои путешествия в Европу через туроператоров, продолжает расти.