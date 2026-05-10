Российские туристы на майские праздники выбирают Италию

Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров...

2026-05-10T06:46+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Первое место по спросу на майские праздники среди европейских направлений – уже традиционно у Италии", - сказали в АТОР. По словам туроператора PAC Group, на которого ссылаются в ассоциации, Италия популярна круглогодично, но весенний период особо востребован для поездок в Европу благодаря комфортной погоде. "В этом году рост спроса на Италию в среднем по рынку составляет 23%, причем с 2022 года направление в организованном сегменте стабильно прирастает на 10-20% ежегодно", - отметили в АТОР. При этом наибольшим спросом на майские праздники у российских туристов в Италии пользуются Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Также востребованы туры с прилетом в Италию и путешествием по нескольким странам ЕС. По данным АТОР, в топ-3 популярных европейских направлений на эти даты входят экскурсионные туры во Францию, при этом наиболее востребован Париж. Также туристы интересуются отдыхом в Испании и в основном выбирают отправиться в Барселону. "Спрос на майские праздники на Францию – с небольшим превышением в 5-7% относительно прошлого года, в Испанию – на прошлогоднем уровне, у некоторых компаний минусовые значения", - поделились в ассоциации. Так, средняя стоимость недельного тура в Италию на двоих на майские праздники зависит от формата поездки и включенных опций. "Сити-тур в Рим с перелетом из Москвы на двоих на неделю стоит от 190 тысяч рублей на двоих (отель три звезды с завтраками)", - рассказали в АТОР. При этом стоимость недельного сити-тура в Барселону с перелетом через Баку и проживанием в отеле аналогичного сегмента начинается от 180 тысяч рублей на двоих. "Сити-туры в Париж на 7 ночей в отеле три звезды с завтраками можно купить от 245 тысяч рублей на двоих", - добавили там. В АТОР обратили внимание на то, что в этом году доля туристов, которые планируют свои путешествия в Европу через туроператоров, продолжает расти.

