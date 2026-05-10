https://1prime.ru/20260510/zelenskiy-869827662.html

"Вопрос Донбасса": на Украине узнали, что Трамп может сделать с Зеленским

"Вопрос Донбасса": на Украине узнали, что Трамп может сделать с Зеленским - 10.05.2026, ПРАЙМ

"Вопрос Донбасса": на Украине узнали, что Трамп может сделать с Зеленским

Вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп принудит Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой, считает... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T22:36+0300

2026-05-10T22:36+0300

2026-05-10T22:36+0300

спецоперация на украине

донбасс

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

юрий ушаков

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп принудит Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой, считает украинское издание "Страна.ua"."После того как (секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны Рустема — Прим. ред.) Умерова вызвали в США и, видимо, предметно с ним поговорили, Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие. Это показывает, во-первых, что диалог Трампа и Путина <…> продолжается и вполне результативен <…>. А во-вторых, это показатель сохраняющегося влияния Трампа на Киев", — говорится в публикации.Как отмечает "Страна.ua", остается вероятность, что "такой же маневр по давлению американцы со временем могут совершить и по вопросу Донбасса".Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".По словам Ушакова, Киев при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг по выводу своих войск с территории Донбасса, однако осознает необходимость такого решения и то, что рано или поздно они это все равно сделают. Ушаков подчеркнул, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода ВСУ из Донбасса.Глава Белого дома неоднократно жаловался на нежелание Зеленского идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260510/ursula-869827510.html

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

донбасс

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, всу