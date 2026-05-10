https://1prime.ru/20260510/zelenskiy-869827840.html

"Они в беде". Слова Зеленского о перемирии с Россией разозлили французов

"Они в беде". Слова Зеленского о перемирии с Россией разозлили французов - 10.05.2026, ПРАЙМ

"Они в беде". Слова Зеленского о перемирии с Россией разозлили французов

Читатели французской газеты Le Figaro резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нарушала перемирие в период празднования Дня... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T22:39+0300

2026-05-10T22:39+0300

2026-05-10T22:39+0300

спецоперация на украине

украина

москва

киев

владимир зеленский

юрий ушаков

дональд трамп

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нарушала перемирие в период празднования Дня Победы."Мне надоел Зеленский!" — написал один комментатор."Если мы хотим мира на Украине, Зеленский должен уйти", — отметил другой."Верить Зелинскому — все равно что верить Макрону. Подобное притягивает подобное.Украинцы оказались в настоящей беде с таким "президентом", чья война позволяет ему оставаться у власти и отменять любые выборы", — поделился мнением третий."Неужели еще остались люди, которые слушают этого клоуна?" — резюмировал еще один читатель.Помощник президента России Юрий Ушаков в среду заявил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".В воскресенье Минобороны России сообщило, что украинские боевики нарушили режим прекращения огня 16 071 раз за все время объявленного прекращения огня.Российские военные продолжали соблюдать перемирие, объявленное Владимиром Путиным с 8 по 9 мая, и оставались на ранее занятых рубежах. При этом они зеркально реагировали на нарушение режима прекращения огня: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260510/zelenskiy-869827662.html

https://1prime.ru/20260510/ursula-869827510.html

украина

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, киев, владимир зеленский, юрий ушаков, дональд трамп, минобороны рф