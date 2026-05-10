"Они в беде". Слова Зеленского о перемирии с Россией разозлили французов - 10.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Они в беде". Слова Зеленского о перемирии с Россией разозлили французов
2026-05-10T22:39+0300
22:39 10.05.2026
 

"Они в беде". Слова Зеленского о перемирии с Россией разозлили французов

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нарушала перемирие в период празднования Дня Победы.
"Мне надоел Зеленский!" — написал один комментатор.
"Если мы хотим мира на Украине, Зеленский должен уйти", — отметил другой.
"Верить Зелинскому — все равно что верить Макрону. Подобное притягивает подобное.
Украинцы оказались в настоящей беде с таким "президентом", чья война позволяет ему оставаться у власти и отменять любые выборы", — поделился мнением третий.
"Неужели еще остались люди, которые слушают этого клоуна?" — резюмировал еще один читатель.
Помощник президента России Юрий Ушаков в среду заявил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
В воскресенье Минобороны России сообщило, что украинские боевики нарушили режим прекращения огня 16 071 раз за все время объявленного прекращения огня.
Российские военные продолжали соблюдать перемирие, объявленное Владимиром Путиным с 8 по 9 мая, и оставались на ранее занятых рубежах. При этом они зеркально реагировали на нарушение режима прекращения огня: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА.
