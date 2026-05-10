https://1prime.ru/20260510/zelenskiy-869828184.html

"На самом дне": журналист ужаснулся из-за происходящего с Зеленским

"На самом дне": журналист ужаснулся из-за происходящего с Зеленским - 10.05.2026, ПРАЙМ

"На самом дне": журналист ужаснулся из-за происходящего с Зеленским

Выполнение требований Владимира Зеленского больше не входит в число приоритетов у европейских лидеров, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T22:44+0300

2026-05-10T22:44+0300

2026-05-10T22:44+0300

спецоперация на украине

украина

киев

европа

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Выполнение требований Владимира Зеленского больше не входит в число приоритетов у европейских лидеров, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя публикацию Politico об ухудшении отношений ЕС и Украины."Даже европейцам надоел этот мега-нищий. Отношения между Киевом и Брюсселем оказались на самом дне", — отметил он в соцсети X.По мнению журналиста, время не на стороне главы киевского режима, поскольку Европа сталкивается со множеством внутренних проблем, которые требуют незамедлительного решения.В субботу издание Politico сообщило, что отношения Евросоюза и Украины оказались на самом низком уровне с 2022 года. По словам неназванного эксперта, который ранее консультировал украинские власти, Зеленский твердо убежден: Европа им должна, передает Politico. Эта идея влияет на его мышление и риторику, а раскол между США и ЕС только усилил ее. Однако не все представители Старого Света относятся к такому подходу одинаково. Некоторые, как указывается в публикации, считают, что это может оттолкнуть партнеров, обеспечивающих финансирование, поставки оружия и дипломатическую поддержку Киева.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260510/zelenskiy-869827662.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, европа, владимир зеленский, ес