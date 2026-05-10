"На самом дне": журналист ужаснулся из-за происходящего с Зеленским - 10.05.2026, ПРАЙМ
"На самом дне": журналист ужаснулся из-за происходящего с Зеленским
"На самом дне": журналист ужаснулся из-за происходящего с Зеленским
Выполнение требований Владимира Зеленского больше не входит в число приоритетов у европейских лидеров, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T22:44+0300
"На самом дне": журналист ужаснулся из-за происходящего с Зеленским

Журналист Боуз: Зеленский надоел даже Европе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Выполнение требований Владимира Зеленского больше не входит в число приоритетов у европейских лидеров, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя публикацию Politico об ухудшении отношений ЕС и Украины.
"Даже европейцам надоел этот мега-нищий. Отношения между Киевом и Брюсселем оказались на самом дне", — отметил он в соцсети X.
По мнению журналиста, время не на стороне главы киевского режима, поскольку Европа сталкивается со множеством внутренних проблем, которые требуют незамедлительного решения.
В субботу издание Politico сообщило, что отношения Евросоюза и Украины оказались на самом низком уровне с 2022 года. По словам неназванного эксперта, который ранее консультировал украинские власти, Зеленский твердо убежден: Европа им должна, передает Politico. Эта идея влияет на его мышление и риторику, а раскол между США и ЕС только усилил ее. Однако не все представители Старого Света относятся к такому подходу одинаково. Некоторые, как указывается в публикации, считают, что это может оттолкнуть партнеров, обеспечивающих финансирование, поставки оружия и дипломатическую поддержку Киева.
