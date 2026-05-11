АТОР: отмены рекомендаций по поездкам на Ближний Восток ждать не стоит - 11.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: отмены рекомендаций по поездкам на Ближний Восток ждать не стоит
АТОР: отмены рекомендаций по поездкам на Ближний Восток ждать не стоит
2026-05-11T06:48+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития России по поводу поездок на Ближний Восток не стоит ожидать до завершения конфликта и закрепления взаимных обязательств сторон, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. МИД РФ в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. "Я думаю, что до завершения конфликта и подписания неких соглашений - ждать отмены рекомендаций российского МИДа и Минэкономразвития не стоит. Я прекрасно понимаю наши министерства, почему они сохраняют рекомендации. Это, как уголек, который тлеет, и ты не знаешь, когда он вспыхнет", - сказал Мурадян. По его словам, интерес у российских туристов к направлению есть. И, когда авиационные власти разрешили авиакомпаниям продажу билетов по направлению Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и через воздушное пространство Ирана, то для туристов это означает "зеленый свет". "Турист не понимает нюансов, и мы вынуждены их объяснять: билеты на самолет продавать мы можем, а пакетные туры - нет", - подчеркнул он. В связи с этим туроператоры видят некий дисбаланс, потому что гражданам не запрещено летать туда и самостоятельно бронировать гостиницы. Мурадян подчеркнул, что в будущем необходимо ранжировать типы ограничений в зависимости от фазы кризиса. "Например, запрет - когда ситуация совсем плохая, и информирование граждан о потенциальной опасности при вялотекущем конфликте. Это намного облегчило бы жизнь и властям, и людям, и туроператорам", - заключил он. Ограничения российским авиакомпания на продажу билетов в ОАЭ были введены Росавиацией на фоне эскалации конфликта в регионе, ведомство сняло их 20 апреля, при этом авиакомпании Emirates, Etihad и Flydubai возобновили рейсы еще раньше. "Аэрофлот" после снятия ограничений открыл продажу билетов на рейсы в города ОАЭ с 1 июня.
06:48 11.05.2026
 
