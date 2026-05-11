Эксперт оценила значение пресной воды для Ближнего Востока - 11.05.2026, ПРАЙМ
Эскалация на Ближнем Востоке подчеркнула значимость пресной воды для региона, поскольку от нее зависят городская инфраструктура и сельское хозяйство, а... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T01:59+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке подчеркнула значимость пресной воды для региона, поскольку от нее зависят городская инфраструктура и сельское хозяйство, а последствия возможных атак на опреснительные установки могут оказаться более критическими, чем ущерб от поражения нефтеперерабатывающих заводов, рассказала РИА Новости декан факультета мировой экономики и мировой политики Анастасия Лихачева.
Ранее РИА Новости ознакомилось с докладом Росконгресса "Рынок пресной воды: природные запасы, технологии и геополитическая игра". В нем говорится, что многие страны мира сталкиваются с нехваткой пресной воды, что уже приводит к проблемам в экономике и провоцирует международные конфликты, а в будущем доступ к пресной воде может стать основой для образования "водных картелей" по аналогии с ОПЕК.
"Вы можете починить нефтеперерабатывающий завод: когда в него прилетает снаряд, вы потеряете деньги, но, когда такой снаряд прилетает в опреснительный завод, вы потеряете воду", - рассказала Агентству Лихачева, говоря о ценности пресной воды для ближневосточного региона.
По словам Лихачевой, у проблемы с водой в регионе два аспекта: с одной стороны, есть потребность в питьевой воде, а с другой - пресная вода нужна для полива газонов, функционирования городской инфраструктуры, использования в быту. Например, нельзя поливать гольф-поля питьевой водой, которая привозится танкером, равно как и использовать эту воду для любых индустриальных целей, и это оказалось для региона новой зоной уязвимости, указала эксперт.
Эксперт подчеркнула, что в регионе нет наземных источников воды, да и подземных недостаточно, поэтому функционирование городской инфраструктуры обеспечивается опреснительными заводами.
"Что такое опреснительная установка? Это огромный завод, который тянется вдоль побережья и который потребляет очень много энергии. На этом источнике воды завязано практически все в этих (ближневосточных - ред.) странах… Сейчас это зона военного конфликта, и с этой точки зрения страны сейчас переживает настоящий шок, потому что это очень острая точка уязвимости", - сказала Лихачева агентству.
В ходе эскалации в этом году такой ущерб установкам причинен не был, подчеркнула собеседница агентства.
"Но, во-первых, есть понимание, как легко это сделать. Во-вторых, угроза атак на энергетическую инфраструктуру. А без энергии опреснения не будет", - отметила Лихачева.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В ходе эскалации МВД Бахрейна заявляло об атаке БПЛА на опреснительную станцию в королевстве, в результате чего был причинен материальный ущерб. В конце марта сообщалось, что одна из опреснительных установок на иранском острове Кешм вышла из строя в результате атаки. Минздрав Ирана отмечал, что в краткосрочной перспективе возможности для ее ремонта нет.
Декан факультета мировой экономики Лихачева заявила о важности пресной воды для региона
