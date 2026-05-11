СМИ: в Киеве заявили, что больше не могут рассчитывать на поддержку США
NYT: продление США разрешения на закупку нефти из РФ подорвало поддержку Украины
Флаг Украины
ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Продление Соединенными Штатами разрешения на закупку российской нефти свидетельствует о том, что Киев больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона, пишет в понедельник New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
Как рассказали чиновники изданию, в конце апреля украинская делегация посетила Вашингтон для того, чтобы попросить американские власти не продлевать разрешение. Тогда им было сказано, что продлевать его не планируется.
"После администрация продлила разрешение... Этот эпизод подчеркнул, что Киеву не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона", - пишет газета со ссылкой на двух чиновников.
При этом, когда издание направило запрос в Белый дом по теме продления разрешения, там ответили заявлением о том, что президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм в отношении достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.
В конце апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать разрешение на закупку российской нефти в рамках временного выведения нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций. По его словам, продление разрешения на закупку иранской нефти также не рассматривается. Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив послабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.