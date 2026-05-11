https://1prime.ru/20260511/kompaniya-869842988.html
Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине
Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине - 11.05.2026, ПРАЙМ
Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине
Канадская компания проинвестирует 764 миллиона долларов в добычу золота и серебра в Аргентине, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T18:32+0300
2026-05-11T18:32+0300
2026-05-11T18:32+0300
нефть
аргентина
золото
серебро
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Канадская компания проинвестирует 764 миллиона долларов в добычу золота и серебра в Аргентине, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны. "Заявка компании AbraSilver на участие в программе стимулирования крупных инвестиций (RIGI) была одобрена, инвестиции составят 764 миллиона долларов в развитие проекта нового золото-серебряного рудника, расположенного между провинциями Сальта и Катамарка", - говорится в сообщении. Проект создаст 2013 прямых и косвенных рабочих мест и имеет предполагаемый экспортный потенциал в размере 417 миллионов долларов. Программа RIGI - это новая инициатива, запущенная нынешним правительством, которая предоставляет таможенные и налоговые льготы на 30 лет проектам с инвестициями, превышающими 200 000 долларов. На сегодняшний день в рамках программы RIGI одобрены 14 проектов, представляющих собой инвестиции в размере 28 миллиардов долларов. Еще 26 проектов находятся на стадии оценки, что позволит довести общий объем инвестиций до 97 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20260511/serebro-869841716.html
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, аргентина, золото, серебро, мировая экономика
Нефть, АРГЕНТИНА, золото, серебро, Мировая экономика
Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине
Канадская компания проинвестирует $764 млн в добычу золота и серебра в Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Канадская компания проинвестирует 764 миллиона долларов в добычу золота и серебра в Аргентине, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны.
"Заявка компании AbraSilver на участие в программе стимулирования крупных инвестиций (RIGI) была одобрена, инвестиции составят 764 миллиона долларов в развитие проекта нового золото-серебряного рудника, расположенного между провинциями Сальта и Катамарка", - говорится в сообщении.
Проект создаст 2013 прямых и косвенных рабочих мест и имеет предполагаемый экспортный потенциал в размере 417 миллионов долларов.
Программа RIGI - это новая инициатива, запущенная нынешним правительством, которая предоставляет таможенные и налоговые льготы на 30 лет проектам с инвестициями, превышающими 200 000 долларов.
На сегодняшний день в рамках программы RIGI одобрены 14 проектов, представляющих собой инвестиции в размере 28 миллиардов долларов.
Еще 26 проектов находятся на стадии оценки, что позволит довести общий объем инвестиций до 97 миллиардов долларов.
Биржевая цена серебра в мире превысила 86 долларов за тройскую унцию