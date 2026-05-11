Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине - 11.05.2026, ПРАЙМ
Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Канадская компания проинвестирует 764 миллиона долларов в добычу золота и серебра в Аргентине, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны. "Заявка компании AbraSilver на участие в программе стимулирования крупных инвестиций (RIGI) была одобрена, инвестиции составят 764 миллиона долларов в развитие проекта нового золото-серебряного рудника, расположенного между провинциями Сальта и Катамарка", - говорится в сообщении. Проект создаст 2013 прямых и косвенных рабочих мест и имеет предполагаемый экспортный потенциал в размере 417 миллионов долларов. Программа RIGI - это новая инициатива, запущенная нынешним правительством, которая предоставляет таможенные и налоговые льготы на 30 лет проектам с инвестициями, превышающими 200 000 долларов. На сегодняшний день в рамках программы RIGI одобрены 14 проектов, представляющих собой инвестиции в размере 28 миллиардов долларов. Еще 26 проектов находятся на стадии оценки, что позволит довести общий объем инвестиций до 97 миллиардов долларов.
18:32 11.05.2026
 
© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Золотые слитки. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Канадская компания проинвестирует 764 миллиона долларов в добычу золота и серебра в Аргентине, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны.
"Заявка компании AbraSilver на участие в программе стимулирования крупных инвестиций (RIGI) была одобрена, инвестиции составят 764 миллиона долларов в развитие проекта нового золото-серебряного рудника, расположенного между провинциями Сальта и Катамарка", - говорится в сообщении.
Проект создаст 2013 прямых и косвенных рабочих мест и имеет предполагаемый экспортный потенциал в размере 417 миллионов долларов.
Программа RIGI - это новая инициатива, запущенная нынешним правительством, которая предоставляет таможенные и налоговые льготы на 30 лет проектам с инвестициями, превышающими 200 000 долларов.
На сегодняшний день в рамках программы RIGI одобрены 14 проектов, представляющих собой инвестиции в размере 28 миллиардов долларов.
Еще 26 проектов находятся на стадии оценки, что позволит довести общий объем инвестиций до 97 миллиардов долларов.
