https://1prime.ru/20260511/kompaniya-869842988.html

Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине

Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине - 11.05.2026, ПРАЙМ

Канадская компания проинвестирует в добычу золота и серебра в Аргентине

Канадская компания проинвестирует 764 миллиона долларов в добычу золота и серебра в Аргентине, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T18:32+0300

2026-05-11T18:32+0300

2026-05-11T18:32+0300

нефть

аргентина

золото

серебро

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Канадская компания проинвестирует 764 миллиона долларов в добычу золота и серебра в Аргентине, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны. "Заявка компании AbraSilver на участие в программе стимулирования крупных инвестиций (RIGI) была одобрена, инвестиции составят 764 миллиона долларов в развитие проекта нового золото-серебряного рудника, расположенного между провинциями Сальта и Катамарка", - говорится в сообщении. Проект создаст 2013 прямых и косвенных рабочих мест и имеет предполагаемый экспортный потенциал в размере 417 миллионов долларов. Программа RIGI - это новая инициатива, запущенная нынешним правительством, которая предоставляет таможенные и налоговые льготы на 30 лет проектам с инвестициями, превышающими 200 000 долларов. На сегодняшний день в рамках программы RIGI одобрены 14 проектов, представляющих собой инвестиции в размере 28 миллиардов долларов. Еще 26 проектов находятся на стадии оценки, что позволит довести общий объем инвестиций до 97 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20260511/serebro-869841716.html

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, аргентина, золото, серебро, мировая экономика