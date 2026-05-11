Нефть дорожает более чем на три процента
2026-05-11T11:33+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% в понедельник после новостей о том, что Иран отверг американское мирное предложение, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 10.46 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,41% относительно предыдущего закрытия - до 104,74 доллара за баррель; июньские фьючерсы на WTI дорожали на 3,61% - до 98,85 доллара. В начале торгов понедельника показатель цены Brent впервые с 4 мая превысил отметку в 105 долларов. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. В понедельник Иран в ответе Соединенным Штатам отверг американское мирное предложение, поскольку оно "означало бы подчинение чрезмерным требованиям" властей США, передавал телеканал Press TV. Агентство ISNA ранее передавало, что ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva) заявила агентству Рейтер, что нефтяной рынок продолжает вести себя как машина, реагирующая на геополитические заголовки - "цены резко колеблются в зависимости от каждого комментария, опровержения или предупреждения, поступающего из Вашингтона и Тегерана". "Даже если острый нефтяной шок стихнет к концу 2026 года, сохраняющийся риск возобновления сбоев в Ормузском проливе, истощение запасов и ослабление координации политики, как ожидается, будут поддерживать геополитическую премию за риск, заложенную в цены", - также приводит агентство мнение аналитиков ANZ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Нефть дорожает более чем на три процента на новостях вокруг Ирана
