Saudi Aramco ждет роста спроса на нефть после открытия Ормузского пролива
2026-05-11T23:36+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Saudi Aramco ожидает резкого роста мирового спроса на нефть после восстановления судоходства через Ормузский пролив, заявил исполнительный директор компании Амин Нассер. "Когда нормальная торговля и судоходство возобновятся, мы ожидаем очень сильного восстановления спроса - значительно выше первоначальных оценок роста спроса в 2026 году", - сказал он в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию на рынке нефти в условиях конфликта США и Ирана. Нассер добавил, что нарушения поставок привели к ограничению спроса на нефть, и, по прогнозам, рост спроса в текущем году ожидается примерно на 700-900 тысяч баррелей в сутки. Глава компании также пояснил, что восстановление поставок приведет к быстрому пополнению стратегических и коммерческих запасов нефти, истощающихся на фоне продолжающихся перебоев. Он отметил, что сейчас через Ормузский пролив проходят лишь 2-5 танкеров в сутки против примерно 70 до начала кризиса.
