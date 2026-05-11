Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ливия вернула контроль над НПЗ Рас-Лануф - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/npz-869844394.html
Ливия вернула контроль над НПЗ Рас-Лануф
Ливия вернула контроль над НПЗ Рас-Лануф - 11.05.2026, ПРАЙМ
Ливия вернула контроль над НПЗ Рас-Лануф
Национальная нефтяная корпорация Ливии вернула контроль над крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим заводом Рас-Лануф после многолетних судов с компанией... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T20:37+0300
2026-05-11T20:37+0300
нефть
ливия
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869844202_0:203:2835:1797_1920x0_80_0_0_57dd06c9c6fb9c9fd13a9ce031db67bb.jpg
БЕНГАЗИ, 11 мая - ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Ливии вернула контроль над крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим заводом Рас-Лануф после многолетних судов с компанией Trasta из ОАЭ о прекращении партнерства в рамках совместного предприятия LERCO, сообщил в понедельник глава корпорации Масуд Сулейман. "Сегодня было официально объявлено о подписании окончательного соглашения между Национальной нефтяной корпорацией и Trasta о прекращении партнерства. Корпорация полностью возвращает все доли в нефтеперерабатывающем заводе Рас-Лануф, и весь комплекс возвращается под суверенитет и управление Ливии после более чем 10 лет международных правовых споров", - сказал Сулейман. По его словам, возвращение одного из важнейших нефтяных и нефтехимических активов страны под полный ливийский контроль откроет путь к восстановлению и развитию комплекса, что будет считаться одним из наиболее значительных преобразований в ливийском нефтяном секторе с 2011 года. Ливийско-эмиратская компания (LERCO) по управлению и эксплуатации нефтеперерабатывающего комплекса Рас-Лануф на севере Ливии была основана в 2008-2009 годах как партнерство между Ливийской национальной нефтяной корпорацией и Trasta Energy, дочерней компанией группы Al Ghurair Group из ОАЭ. С 2011 года партнерство столкнулось с юридическими и финансовыми сложностями из-за проблем в безопасности, что привело к остановке производства. Компания оказалась втянута в судебные споры, поскольку Trasta пыталась продать свою долю, но ливийские чиновники заявляли, что любая передача права собственности должна сохранить стратегические активы государства.
ливия
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869844202_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_e635e1a1fad3e7e6ecabaef8868f631e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ливия, оаэ
Нефть, ЛИВИЯ, ОАЭ
20:37 11.05.2026
 
Ливия вернула контроль над НПЗ Рас-Лануф

Ливия вернула контроль над НПЗ Рас-Лануф спустя более чем 10 лет споров с компанией из ОАЭ

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг Ливии
Флаг Ливии - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Флаг Ливии. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕНГАЗИ, 11 мая - ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Ливии вернула контроль над крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим заводом Рас-Лануф после многолетних судов с компанией Trasta из ОАЭ о прекращении партнерства в рамках совместного предприятия LERCO, сообщил в понедельник глава корпорации Масуд Сулейман.
"Сегодня было официально объявлено о подписании окончательного соглашения между Национальной нефтяной корпорацией и Trasta о прекращении партнерства. Корпорация полностью возвращает все доли в нефтеперерабатывающем заводе Рас-Лануф, и весь комплекс возвращается под суверенитет и управление Ливии после более чем 10 лет международных правовых споров", - сказал Сулейман.
По его словам, возвращение одного из важнейших нефтяных и нефтехимических активов страны под полный ливийский контроль откроет путь к восстановлению и развитию комплекса, что будет считаться одним из наиболее значительных преобразований в ливийском нефтяном секторе с 2011 года.
Ливийско-эмиратская компания (LERCO) по управлению и эксплуатации нефтеперерабатывающего комплекса Рас-Лануф на севере Ливии была основана в 2008-2009 годах как партнерство между Ливийской национальной нефтяной корпорацией и Trasta Energy, дочерней компанией группы Al Ghurair Group из ОАЭ. С 2011 года партнерство столкнулось с юридическими и финансовыми сложностями из-за проблем в безопасности, что привело к остановке производства. Компания оказалась втянута в судебные споры, поскольку Trasta пыталась продать свою долю, но ливийские чиновники заявляли, что любая передача права собственности должна сохранить стратегические активы государства.
 
НефтьЛИВИЯОАЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала