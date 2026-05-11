Ливия вернула контроль над НПЗ Рас-Лануф
2026-05-11T20:37+0300
БЕНГАЗИ, 11 мая - ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Ливии вернула контроль над крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим заводом Рас-Лануф после многолетних судов с компанией Trasta из ОАЭ о прекращении партнерства в рамках совместного предприятия LERCO, сообщил в понедельник глава корпорации Масуд Сулейман. "Сегодня было официально объявлено о подписании окончательного соглашения между Национальной нефтяной корпорацией и Trasta о прекращении партнерства. Корпорация полностью возвращает все доли в нефтеперерабатывающем заводе Рас-Лануф, и весь комплекс возвращается под суверенитет и управление Ливии после более чем 10 лет международных правовых споров", - сказал Сулейман. По его словам, возвращение одного из важнейших нефтяных и нефтехимических активов страны под полный ливийский контроль откроет путь к восстановлению и развитию комплекса, что будет считаться одним из наиболее значительных преобразований в ливийском нефтяном секторе с 2011 года. Ливийско-эмиратская компания (LERCO) по управлению и эксплуатации нефтеперерабатывающего комплекса Рас-Лануф на севере Ливии была основана в 2008-2009 годах как партнерство между Ливийской национальной нефтяной корпорацией и Trasta Energy, дочерней компанией группы Al Ghurair Group из ОАЭ. С 2011 года партнерство столкнулось с юридическими и финансовыми сложностями из-за проблем в безопасности, что привело к остановке производства. Компания оказалась втянута в судебные споры, поскольку Trasta пыталась продать свою долю, но ливийские чиновники заявляли, что любая передача права собственности должна сохранить стратегические активы государства.
