В Германии депутаты поддержали предложение Путина

Ряд немецких парламентариев выразил одобрение предложению президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Германии Герхард Шредер взял на себя...

2026-05-11T04:58+0300

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ряд немецких парламентариев выразил одобрение предложению президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Германии Герхард Шредер взял на себя роль посредника в переговорах между Москвой и Европейским Союзом, сообщает издание Spiegel."Если можно достичь прогресса благодаря человеку такого уровня, как Шредер, было бы крайне необдуманно упустить такую возможность", — заявил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер в интервью изданию.Штегнер считает, что если Европа хочет быть участником переговоров, она должна использовать все возможности, которые предоставляет Россия.Экс-председатель партии СДПГ Рольф Мютцених полагает, что Евросоюз должен рассмотреть кандидатуру Шредера. Однако он подчеркивает необходимость сосредоточиться на более ранней инициативе главы Евросовета Антониу Кошта, касающейся диалога с Москвой. Согласие с такой точкой зрения выразил и депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио де Маси. "Это было бы значительной ошибкой не воспользоваться талантом Шредера для установления связи с Москвой. Если ЕС действительно стремится к окончанию войны, ему следует задействовать Шредера", — отметил он в своем сообщении в социальной сети X.На недавней встрече с журналистами Владимир Путин предложил роль посредника между Россией и ЕС отдать бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру. Тем не менее, согласно сообщениям СМИ, в Берлине его кандидатура не пользуется поддержкой.В последнее время все чаще звучат призывы со стороны европейских стран к возобновлению диалога с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта утверждал, что обсуждает со странами-членами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда наступит "подходящий момент".

