Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии депутаты поддержали предложение Путина - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/rossiya-869831197.html
В Германии депутаты поддержали предложение Путина
В Германии депутаты поддержали предложение Путина - 11.05.2026, ПРАЙМ
В Германии депутаты поддержали предложение Путина
Ряд немецких парламентариев выразил одобрение предложению президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Германии Герхард Шредер взял на себя... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T04:58+0300
2026-05-11T04:58+0300
россия
мировая экономика
москва
германия
берлин
герхард шредер
владимир путин
ес
spiegel
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ряд немецких парламентариев выразил одобрение предложению президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Германии Герхард Шредер взял на себя роль посредника в переговорах между Москвой и Европейским Союзом, сообщает издание Spiegel."Если можно достичь прогресса благодаря человеку такого уровня, как Шредер, было бы крайне необдуманно упустить такую возможность", — заявил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер в интервью изданию.Штегнер считает, что если Европа хочет быть участником переговоров, она должна использовать все возможности, которые предоставляет Россия.Экс-председатель партии СДПГ Рольф Мютцених полагает, что Евросоюз должен рассмотреть кандидатуру Шредера. Однако он подчеркивает необходимость сосредоточиться на более ранней инициативе главы Евросовета Антониу Кошта, касающейся диалога с Москвой. Согласие с такой точкой зрения выразил и депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио де Маси. "Это было бы значительной ошибкой не воспользоваться талантом Шредера для установления связи с Москвой. Если ЕС действительно стремится к окончанию войны, ему следует задействовать Шредера", — отметил он в своем сообщении в социальной сети X.На недавней встрече с журналистами Владимир Путин предложил роль посредника между Россией и ЕС отдать бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру. Тем не менее, согласно сообщениям СМИ, в Берлине его кандидатура не пользуется поддержкой.В последнее время все чаще звучат призывы со стороны европейских стран к возобновлению диалога с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта утверждал, что обсуждает со странами-членами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда наступит "подходящий момент".
https://1prime.ru/20260510/putin-869821911.html
https://1prime.ru/20260509/putin-869808918.html
https://1prime.ru/20260509/putin-869815523.html
москва
германия
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, москва, германия, берлин, герхард шредер, владимир путин, ес, spiegel, евросовет
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Герхард Шредер, Владимир Путин, ЕС, Spiegel, Евросовет
04:58 11.05.2026
 
В Германии депутаты поддержали предложение Путина

Spiegel: немецкие депутаты выступили в поддержку слов Путина о посредничестве Шредера

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ряд немецких парламентариев выразил одобрение предложению президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Германии Герхард Шредер взял на себя роль посредника в переговорах между Москвой и Европейским Союзом, сообщает издание Spiegel.

"Если можно достичь прогресса благодаря человеку такого уровня, как Шредер, было бы крайне необдуманно упустить такую возможность", — заявил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер в интервью изданию.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Заявление Путина о переговорах с Европой вызвало бурную реакцию на Западе
Вчера, 10:14

Штегнер считает, что если Европа хочет быть участником переговоров, она должна использовать все возможности, которые предоставляет Россия.

Экс-председатель партии СДПГ Рольф Мютцених полагает, что Евросоюз должен рассмотреть кандидатуру Шредера. Однако он подчеркивает необходимость сосредоточиться на более ранней инициативе главы Евросовета Антониу Кошта, касающейся диалога с Москвой.

Согласие с такой точкой зрения выразил и депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио де Маси.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Заявление Путина в День Победы напугало Запад
9 мая, 16:49
"Это было бы значительной ошибкой не воспользоваться талантом Шредера для установления связи с Москвой. Если ЕС действительно стремится к окончанию войны, ему следует задействовать Шредера", — отметил он в своем сообщении в социальной сети X.

На недавней встрече с журналистами Владимир Путин предложил роль посредника между Россией и ЕС отдать бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру. Тем не менее, согласно сообщениям СМИ, в Берлине его кандидатура не пользуется поддержкой.

В последнее время все чаще звучат призывы со стороны европейских стран к возобновлению диалога с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта утверждал, что обсуждает со странами-членами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда наступит "подходящий момент".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Путин рассказал о договоренностях России и Китая в нефтегазовой сфере
9 мая, 23:26
 
РОССИЯМировая экономикаМОСКВАГЕРМАНИЯБерлинГерхард ШредерВладимир ПутинЕСSpiegelЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала