Глава МИД Швеции выступила с резким предложением по отношению к России - 11.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Глава МИД Швеции выступила с резким предложением по отношению к России
2026-05-11T22:01+0300
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Швеции Мария Стенергард в интервью Euronews предложила "изменить подход" к России, чтобы заинтересовать ее вести переговоры с Европой."Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку (президент России Владимир — Прим. ред.) Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить", — считает она.По мнению Стенергард, изменение подхода потребует "наращивания поддержки Украины" и "усиления давления на Россию" посредством санкций.В субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога. Он выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.
22:01 11.05.2026
 
Глава МИД Швеции выступила с резким предложением по отношению к России

Глава МИД Швеции предложила заинтересовать РФ переговорами путем санкций

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Швеции Мария Стенергард в интервью Euronews предложила "изменить подход" к России, чтобы заинтересовать ее вести переговоры с Европой.
"Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку (президент России Владимир — Прим. ред.) Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить", — считает она.
По мнению Стенергард, изменение подхода потребует "наращивания поддержки Украины" и "усиления давления на Россию" посредством санкций.
В субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога. Он выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.
