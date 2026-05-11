https://1prime.ru/20260511/rossiya-869845715.html

Глава МИД Швеции выступила с резким предложением по отношению к России

Глава МИД Швеции выступила с резким предложением по отношению к России - 11.05.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Швеции выступила с резким предложением по отношению к России

Глава МИД Швеции Мария Стенергард в интервью Euronews предложила "изменить подход" к России, чтобы заинтересовать ее вести переговоры с Европой. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T22:01+0300

2026-05-11T22:01+0300

2026-05-11T22:01+0300

спецоперация на украине

европа

россия

москва

швеция

владимир путин

герхард шредер

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Швеции Мария Стенергард в интервью Euronews предложила "изменить подход" к России, чтобы заинтересовать ее вести переговоры с Европой."Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку (президент России Владимир — Прим. ред.) Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить", — считает она.По мнению Стенергард, изменение подхода потребует "наращивания поддержки Украины" и "усиления давления на Россию" посредством санкций.В субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога. Он выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

европа

москва

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, россия, москва, швеция, владимир путин, герхард шредер, мид