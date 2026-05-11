СМИ: правящая коалиция ФРГ обсуждает возможность посредничества Штайнмайера

2026-05-11T00:01+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правящая коалиция Германии, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), обсуждает возможность посредничества президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге Европы и России, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в коалиции. Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая журналистам на вопрос о предпочтительном визави в переговорах между Россией и Европой, назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. "В коалиции на выходных будет обсуждаться еще одно возможное имя. Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер", - говорится в публикации со ссылкой на источники в коалиции. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".

