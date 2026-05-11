Второй танкер с СПГ из Катара смог пройти через Ормузский пролив - 11.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260511/tanker-869846028.html
ДОХА, 11 мая - ПРАЙМ. Второй с начала конфликта между Ираном и США танкер с сжиженным природным газом из Катара смог пройти через Ормузский пролив через день после того, как первое судно смогло выйти из него, выяснило РИА Новости, изучив данные местоположения танкера Mihzem на портале Vesselfinder. Как следует из координат танкера, который вышел из порта для экспорта нефти и газа Рас-Лаффан в Катаре, он уже пересек Ормузский пролив и направляется на северо-восток в сторону порта Касим в Пакистане. Как ожидается, в Пакистан он прибудет рано утром 12 мая. Танкер ходит под флагом Сингапура и может перевозить до 174 тысяч кубических метров газа. В воскресенье агентство Блумберг передавало со ссылкой на данные по отслеживанию судов, что Катар, вероятно, провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном. Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из арабских стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
ДОХА, 11 мая - ПРАЙМ. Второй с начала конфликта между Ираном и США танкер с сжиженным природным газом из Катара смог пройти через Ормузский пролив через день после того, как первое судно смогло выйти из него, выяснило РИА Новости, изучив данные местоположения танкера Mihzem на портале Vesselfinder.
Как следует из координат танкера, который вышел из порта для экспорта нефти и газа Рас-Лаффан в Катаре, он уже пересек Ормузский пролив и направляется на северо-восток в сторону порта Касим в Пакистане. Как ожидается, в Пакистан он прибудет рано утром 12 мая. Танкер ходит под флагом Сингапура и может перевозить до 174 тысяч кубических метров газа.
В воскресенье агентство Блумберг передавало со ссылкой на данные по отслеживанию судов, что Катар, вероятно, провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из арабских стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
