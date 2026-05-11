В Венгрии заявили, что страна не откажется от российский энергоносителей - 11.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Венгрии заявили, что страна не откажется от российский энергоносителей
Венгрия не откажется от российских энергоносителей, но намерена диверсифицировать источники, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны... | 11.05.2026, ПРАЙМ
Капитань: Венгрия не откажется от энергоносителей из России

БУДАПЕШТ, 11 мая - ПРАЙМ. Венгрия не откажется от российских энергоносителей, но намерена диверсифицировать источники, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.
"Венгрия не отказывается от российской энергии, а диверсифицирует источники поставок, для населения сохранится программа снижения коммунальных платежей", - приводит слова Капитаня на заседании комитета парламента по экономике и энергетике агентство MTI.
По его словам, для этого "необходимо максимально использовать два ведущих в Венгрию нефтепровода", то есть "Дружбу" и Адриатический.
