https://1prime.ru/20260511/zelenskiy-869845286.html

Зеленский раскрыл, что делегация Украины обсуждала с США

Зеленский раскрыл, что делегация Украины обсуждала с США - 11.05.2026, ПРАЙМ

Зеленский раскрыл, что делегация Украины обсуждала с США

Украина обсуждала с представителями администрации США форматы встреч на уровне лидеров, заявил Владимир Зеленский. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T21:53+0300

2026-05-11T21:53+0300

2026-05-11T21:53+0300

спецоперация на украине

украина

россия

сша

москва

владимир зеленский

владимир путин

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Украина обсуждала с представителями администрации США форматы встреч на уровне лидеров, заявил Владимир Зеленский."Были обсуждены в Америке возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны с Россией", — написал он в Telegram-канале, не уточнив, о каких именно встречах идет речь.Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в пятницу сообщил, что встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами. Он добавил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет. По словам Путина, такая встреча в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, сша, москва, владимир зеленский, владимир путин, стив уиткофф