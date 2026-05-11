"Неудачи и унижения". В США жестко высказались о Зеленском
Спецоперация на Украине
"Неудачи и унижения". В США жестко высказались о Зеленском
2026-05-11T21:56+0300
21:56 11.05.2026
 
"Неудачи и унижения". В США жестко высказались о Зеленском

NYT: Зеленский начал отдаляться от США после паузы в переговорах по Украине

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский все больше дистанцируется от США на фоне пренебрежительного отношения со стороны Вашингтона, сообщает The New York Times.
"В условиях "заморозки" мирных переговоров <…> Владимир Зеленский, похоже, отдаляется от Соединенных Штатов. <…> Путь Украины к потенциальному разрыву отношений с США полон неудач и унижений", — говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что глава киевского режима начал публично критиковать Вашингтон "в таких выражениях, которые звучали бы немыслимо еще в прошлом году": он жаловался, что у США из-за Ирана не осталось времени на Украину, выражал недовольство, что часть американских санкций против российской нефти приостановили на фоне блокировки Ормузского пролива, а также сетовал, что Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву.
Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
