Зеленский разрушил отношения со многими западными игроками, заявила Мендель

Владимир Зеленский своими действиями разрушил отношения со многими западными игроками, в том числе с США, рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T23:55+0300

ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своими действиями разрушил отношения со многими западными игроками, в том числе с США, рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. "Дело в том, что Зеленский в самом деле разрушал отношения со множеством игроков на Западе, в том числе с Соединенными Штатами", - сообщила Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.По ее словам, Зеленский еще при бывшем президенте США Джо Байдене нарушал договоренности о проведении всех запланированных реформ, которые согласовывались с Вашингтоном, в результате чего американская администрация "была в бешенстве". Мендель также рассказала, что в 2020 году Украина была на краю дефолта и нуждалась в деньгах. Зеленский договорился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой о финансировании при условии выполнения ряда реформ. "Они говорили по-русски, поскольку Кристалина Георгиева - болгарка, между ними было такое доверие и взаимопонимание. Но как только деньги поступили, а первый транш оказался на 2,1 миллиарда больше той суммы, которую изначально планировалось выделить, то уже через несколько дней Зеленский нарушил договоренности по первой же реформе", - заявила Мендель. Она добавила, что после этого случая Георгиева больше никогда не говорила с Зеленским по-русски, поскольку он ее подставил. "Она ручалась перед руководством, что он - надежный человек, что он согласен на реформы", - отметила Мендель.

