В АТОР назвали стоимость недельного отдыха в Анапе
Пляжный отдых по системе "все включено" в Анапе является одним из самых доступных в России, стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом...
2026-05-12T11:48+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пляжный отдых по системе "все включено" в Анапе является одним из самых доступных в России, стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33,1 тысячи рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе "все включено". Недельный отдых для семьи из трех человек – двое взрослых и ребенок – стартует от 33,1 тысячи рублей без учета дороги", - говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф. При этом средний бюджет размещения в недорогих отелях три-четыре звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу. "Для семей есть еще один плюс: многие отели Анапы размещают детей до 12 лет на дополнительных местах бесплатно, а в некоторых объектах такие условия действуют для детей до 16 лет", - добавили в ассоциации. Отмечается, что туроператоры фиксируют кратный рост продаж на летний сезон по направлению Анапы. Так, в "Мультитуре" объемы продаж увеличились в 4-5 раз по сравнению с прошлым годом, в то время как в "Дельфине", Fun&Sun и "Русском Экспрессе"- в 2-3 раза. Туроператоры отмечают, что такая динамика во многом объясняется низкой базой прошлого летнего сезона. Так, наиболее востребованы у туристов отели по системе "все включено". В туроператоре "Интурист" подчеркнули, что на них приходится 80% всех бронирований в Анапе, в то время как в Anex оценивают долю выше - до 96%. При этом в "Интуристе" отмечают, что многие отели сохраняют акции не только на июнь, но и на июль-август. При этом в АТОР обратили внимание на то, что покупка тура в последний момент в Анапу возможна, однако выгода не гарантирована. "В формате last minute в высокий сезон в Анапе реально забронировать короткий заезд на 3-5 дней, но чаще только если туристу не принципиален конкретный отель", - цитирует АТОР туроператоров "Алеан" и "Дельфин".
Стоимость недельного отдыха для семьи в Анапе начинается от 33,1 тысячи рублей
