Трамп ответил на вопрос о достижении понимания с Россией по Донбассу

2026-05-12T23:22+0300

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп во время беседы с журналистами отрицательно ответил на вопрос, достиг ли он с российским лидером Владимиром Путиным понимания, что Донбасс должен полностью входить в состав России."Нет", — сказал он.В понедельник экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году Украина согласилась "отдать Донбасс". Она отметила, что Зеленский согласился "уступить территорию", поскольку это могло бы означать завершение войны. В Кремле неоднократно заявляли, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является необходимым условием.

