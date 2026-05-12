Трамп ответил на вопрос о достижении понимания с Россией по Донбассу - 12.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Трамп ответил на вопрос о достижении понимания с Россией по Донбассу
2026-05-12T23:22+0300
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп во время беседы с журналистами отрицательно ответил на вопрос, достиг ли он с российским лидером Владимиром Путиным понимания, что Донбасс должен полностью входить в состав России."Нет", — сказал он.В понедельник экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году Украина согласилась "отдать Донбасс". Она отметила, что Зеленский согласился "уступить территорию", поскольку это могло бы означать завершение войны. В Кремле неоднократно заявляли, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является необходимым условием.
Трамп заявил об отсутствии достижения общего понимания с РФ по вопросу Донбасса

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп во время беседы с журналистами отрицательно ответил на вопрос, достиг ли он с российским лидером Владимиром Путиным понимания, что Донбасс должен полностью входить в состав России.
"Нет", — сказал он.
В понедельник экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году Украина согласилась "отдать Донбасс". Она отметила, что Зеленский согласился "уступить территорию", поскольку это могло бы означать завершение войны.
В Кремле неоднократно заявляли, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является необходимым условием.
