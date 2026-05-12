Российский рынок акций усилил рост по главному индексу
2026-05-12T13:31+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.02 мск повышается на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 2 676,7 пункта. В частности, особо дорожают бумаги "Циана" (+2,2%), после выхода рекомендации совета директоров о дивидендах, а также "Газпрома" (+1,8%) и АФК "Система" (+1,5%). Заметно дешевеют акции "Хэдхантера" (-6,7%), после дивидендной отсечки, а также "Позитива" (-1,3%) и "Норникеля" (-0,7%). На предыдущих торгах рынок сильно падал и ушел к технической поддержке 2600 пунктов из-за внешнеполитических рисков, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Риски не реализовались, более того глава российского государства заявил о близости завершения украинского конфликта, Европа обсуждает возможность начала переговоров с Россией", - добавляет он. Это привело к отскоку, в основном за счет закрытия коротких позиций, открытых в расчете на снижение рынка, оценивает эксперт. Текущий подъем стоит рассматривать как коррекцию в рамках нисходящего тренда, и теперь индекс Мосбиржи может попытаться продолжить восстановление с целями в районе 2700–2720 пунктов, оценивает Богдан Зварич из ПСБ. "Поддержку ему продолжит оказывать стабильная ситуация в ценах на нефть, что будет способствовать спросу в "весовых" бумаг нефтегазового сектора. Плюс к этому, инвесторы сосредоточатся на сильных дивидендных историях", - заключает он.
Индекс Мосбиржи растет в направлении 2700 пунктов
