https://1prime.ru/20260512/indeks-869861256.html

Российский рынок акций усилил рост по главному индексу

Российский рынок акций усилил рост по главному индексу - 12.05.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил рост по главному индексу

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T13:31+0300

2026-05-12T13:31+0300

2026-05-12T13:31+0300

рынок

акции

торги

европа

богдан зварич

мосбиржа

циан

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/70/841357056_0:91:2400:1441_1920x0_80_0_0_13cf158f5c9476fe2587021c23a55572.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.02 мск повышается на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 2 676,7 пункта. В частности, особо дорожают бумаги "Циана" (+2,2%), после выхода рекомендации совета директоров о дивидендах, а также "Газпрома" (+1,8%) и АФК "Система" (+1,5%). Заметно дешевеют акции "Хэдхантера" (-6,7%), после дивидендной отсечки, а также "Позитива" (-1,3%) и "Норникеля" (-0,7%). На предыдущих торгах рынок сильно падал и ушел к технической поддержке 2600 пунктов из-за внешнеполитических рисков, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Риски не реализовались, более того глава российского государства заявил о близости завершения украинского конфликта, Европа обсуждает возможность начала переговоров с Россией", - добавляет он. Это привело к отскоку, в основном за счет закрытия коротких позиций, открытых в расчете на снижение рынка, оценивает эксперт. Текущий подъем стоит рассматривать как коррекцию в рамках нисходящего тренда, и теперь индекс Мосбиржи может попытаться продолжить восстановление с целями в районе 2700–2720 пунктов, оценивает Богдан Зварич из ПСБ. "Поддержку ему продолжит оказывать стабильная ситуация в ценах на нефть, что будет способствовать спросу в "весовых" бумаг нефтегазового сектора. Плюс к этому, инвесторы сосредоточатся на сильных дивидендных историях", - заключает он.

https://1prime.ru/20260511/neft--869837416.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, европа, богдан зварич, мосбиржа, циан, газпром