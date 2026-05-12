"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск
Руководство "Камаза" сократило летний корпоративный отпуск с трех до двух недель, он будет проходить с 13 по 26 июля, сообщили в компании.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Руководство "Камаза" сократило летний корпоративный отпуск с трех до двух недель, он будет проходить с 13 по 26 июля, сообщили в компании."Руководство ПАО "Камаз" пересмотрело график летнего корпоративного отпуска на 2026 год, сократив его длительность с трех недель до двух. Основной этап отдыха сотрудников компании пройдет с 13 по 26 июля", - говорится в сообщении "Камаза" в "Максе".В компании пояснили, что решение о корректировке дат корпоративного отпуска принято на фоне увеличения заказов, связанных с ростом продаж автомобилей семейства К5.Там уточнили, что изначально летний корпоративный отпуск в 2026 году был утвержден в количестве 21 календарного дня в период с 6 по 26 июля.
В "КАМАЗе" сократили летний корпоративный отпуск с трех до двух недель
