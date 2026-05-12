Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/kamaz-869857585.html
"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск
"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск - 12.05.2026, ПРАЙМ
"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск
Руководство "Камаза" сократило летний корпоративный отпуск с трех до двух недель, он будет проходить с 13 по 26 июля, сообщили в компании. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T10:24+0300
2026-05-12T10:24+0300
бизнес
камаз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852145646_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_ae84f0641d2d3926a1ebdc0090c765ca.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Руководство "Камаза" сократило летний корпоративный отпуск с трех до двух недель, он будет проходить с 13 по 26 июля, сообщили в компании."Руководство ПАО "Камаз" пересмотрело график летнего корпоративного отпуска на 2026 год, сократив его длительность с трех недель до двух. Основной этап отдыха сотрудников компании пройдет с 13 по 26 июля", - говорится в сообщении "Камаза" в "Максе".В компании пояснили, что решение о корректировке дат корпоративного отпуска принято на фоне увеличения заказов, связанных с ростом продаж автомобилей семейства К5.Там уточнили, что изначально летний корпоративный отпуск в 2026 году был утвержден в количестве 21 календарного дня в период с 6 по 26 июля.
https://1prime.ru/20260508/rossija-869767324.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852145646_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_33f26d36ce5bb023be18ed87ef6c0b17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, камаз, авто
Бизнес, Камаз, Авто
10:24 12.05.2026
 
"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск

В "КАМАЗе" сократили летний корпоративный отпуск с трех до двух недель

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "КАМАЗ"
Логотип ПАО КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Логотип ПАО "КАМАЗ". Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Руководство "Камаза" сократило летний корпоративный отпуск с трех до двух недель, он будет проходить с 13 по 26 июля, сообщили в компании.
"Руководство ПАО "Камаз" пересмотрело график летнего корпоративного отпуска на 2026 год, сократив его длительность с трех недель до двух. Основной этап отдыха сотрудников компании пройдет с 13 по 26 июля", - говорится в сообщении "Камаза" в "Максе".
В компании пояснили, что решение о корректировке дат корпоративного отпуска принято на фоне увеличения заказов, связанных с ростом продаж автомобилей семейства К5.
Там уточнили, что изначально летний корпоративный отпуск в 2026 году был утвержден в количестве 21 календарного дня в период с 6 по 26 июля.
Движение транспорта - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
В России в апреле выросли продажи подержанных авто
8 мая, 05:19
 
БизнесКамазАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала