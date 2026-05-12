https://1prime.ru/20260512/kamaz-869857585.html

"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск

"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск - 12.05.2026, ПРАЙМ

"КАМАЗ" сократил летний корпоративный отпуск

Руководство "Камаза" сократило летний корпоративный отпуск с трех до двух недель, он будет проходить с 13 по 26 июля, сообщили в компании. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T10:24+0300

2026-05-12T10:24+0300

2026-05-12T10:24+0300

бизнес

камаз

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852145646_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_ae84f0641d2d3926a1ebdc0090c765ca.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Руководство "Камаза" сократило летний корпоративный отпуск с трех до двух недель, он будет проходить с 13 по 26 июля, сообщили в компании."Руководство ПАО "Камаз" пересмотрело график летнего корпоративного отпуска на 2026 год, сократив его длительность с трех недель до двух. Основной этап отдыха сотрудников компании пройдет с 13 по 26 июля", - говорится в сообщении "Камаза" в "Максе".В компании пояснили, что решение о корректировке дат корпоративного отпуска принято на фоне увеличения заказов, связанных с ростом продаж автомобилей семейства К5.Там уточнили, что изначально летний корпоративный отпуск в 2026 году был утвержден в количестве 21 календарного дня в период с 6 по 26 июля.

https://1prime.ru/20260508/rossija-869767324.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, камаз, авто