АТОР не фиксирует влияние хантавируса на продажи туров за рубеж - 12.05.2026, ПРАЙМ
АТОР не фиксирует влияние хантавируса на продажи туров за рубеж
АТОР не фиксирует влияние хантавируса на продажи туров за рубеж
11:56 12.05.2026
 
Туристы на пляже в Хургаде, Египет. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не фиксирует влияние информационного фона о хантавирусе на продажи туров за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе АТОР.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Ассоциация туроператоров в настоящее время не видит влияния информационного фона, связанного со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, на продажи туров за рубеж", - сказали в АТОР.
По данным участников ассоциации, продающих морские круизы за рубеж (PAC Group, Breeze Line), негативного влияния на спрос по этим турпродуктам так же не зафиксировано.
 
