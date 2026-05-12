АТОР не фиксирует влияние хантавируса на продажи туров за рубеж
2026-05-12T11:56+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не фиксирует влияние информационного фона о хантавирусе на продажи туров за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе АТОР. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. "Ассоциация туроператоров в настоящее время не видит влияния информационного фона, связанного со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, на продажи туров за рубеж", - сказали в АТОР. По данным участников ассоциации, продающих морские круизы за рубеж (PAC Group, Breeze Line), негативного влияния на спрос по этим турпродуктам так же не зафиксировано.
