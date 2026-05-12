Первые выплаты из нового кредита Украине пойдут на БПЛА, заявила Каллас

Первые выплаты из нового кредита Украине на 90 миллиардов евро пойдут на БПЛА, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. | 12.05.2026, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Первые выплаты из нового кредита Украине на 90 миллиардов евро пойдут на БПЛА, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Украина получит первый транш кредита в размере 90 миллиардов уже в июне. Эти средства пойдут непосредственно на дроны", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

