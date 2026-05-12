Рубль снижается против юаня на Мосбирже после нескольких недель роста

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник повышается после нескольких недель падения в район уровня 10,8 рубля, следует из данных Московской...

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник повышается после нескольких недель падения в район уровня 10,8 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.08 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 10,85 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,80-10,88 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,86 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 73,69 рубля. Рубль притормозил в росте Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник повышается после семи недель падения – суммарно на 1,1 рубля (-9,2%). Во вторник юань обновил минимум с 30 января, упав немного ниже 10,8 рубля. "Переход ЦБ РФ от ежедневных продаж валюты (4,6 миллиарда рублей в апреле) к покупкам (1,2 миллиарда с 8 мая по 4 июня) сдерживает укрепление рубля, хоть и в меньшей степени, чем можно было ожидать", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.11 мск росла на 3,3%, до 107,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,2 пункта. Прогнозы Главные факторы поддержки рублевых инструментов сохраняются в виде высокой ставки ЦБ и ожидания роста профицита торгового баланса во втором квартале текущего года благодаря высоким нефтяным ценам, считает Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". "В середине мая ожидаем колебания курса доллара в пределах 72-76 рублей, евро - 85-89 рублей, юаня - 10,60-11,30 рубля", - добавляет он. На валютном рынке сохраняются предпосылки для дальнейшего укрепления рубля, также считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Это и привлекательные процентные ставки по рублям на денежном рынке, и высокие цены на нефть, и позитивные ожидания в геополитике. На этом фоне рубль может укрепиться в направлении 10,8 против юаня, 73 против доллара и до 86 – к евро", - резюмирует он.

