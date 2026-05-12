https://1prime.ru/20260512/med-869868779.html
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду - 12.05.2026, ПРАЙМ
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца торгуется выше 14 тысяч долларов за тонну во вторник, приближаясь к историческому | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T18:06+0300
2026-05-12T18:06+0300
2026-05-12T18:06+0300
экономика
рынок
торги
lme
comex
лондонская биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82582/52/825825221_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_db2f39b8cc24b990aad72d8ce98b5e53.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца торгуется выше 14 тысяч долларов за тонну во вторник, приближаясь к историческому максимуму, следует из данных торгов. По состоянию на 17.36 мск стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на LME росла на 0,74% относительно предыдущего закрытия - до 14 046 долларов за тонну. Исторический максимум на данный момент составляет 14,5 тысячи долларов, он был достигнут в январе. При этом июльский фьючерс на медь на бирже Comex на 17.44 мск дорожал на 1,33% - до 6,5465 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
https://1prime.ru/20260506/med-869723289.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82582/52/825825221_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_a62ab03de7133a1a92007bfd13d7285d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, lme, comex, лондонская биржа
Экономика, Рынок, Торги, LME, Comex, Лондонская биржа
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду
Стоимость меди на LME превышает $14 тыс за тонну, приближается к рекорду