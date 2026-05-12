Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/med-869868779.html
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду - 12.05.2026, ПРАЙМ
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца торгуется выше 14 тысяч долларов за тонну во вторник, приближаясь к историческому | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T18:06+0300
2026-05-12T18:06+0300
экономика
рынок
торги
lme
comex
лондонская биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82582/52/825825221_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_db2f39b8cc24b990aad72d8ce98b5e53.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца торгуется выше 14 тысяч долларов за тонну во вторник, приближаясь к историческому максимуму, следует из данных торгов. По состоянию на 17.36 мск стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на LME росла на 0,74% относительно предыдущего закрытия - до 14 046 долларов за тонну. Исторический максимум на данный момент составляет 14,5 тысячи долларов, он был достигнут в январе. При этом июльский фьючерс на медь на бирже Comex на 17.44 мск дорожал на 1,33% - до 6,5465 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
https://1prime.ru/20260506/med-869723289.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82582/52/825825221_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_a62ab03de7133a1a92007bfd13d7285d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, lme, comex, лондонская биржа
Экономика, Рынок, Торги, LME, Comex, Лондонская биржа
18:06 12.05.2026
 
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду

Стоимость меди на LME превышает $14 тыс за тонну, приближается к рекорду

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота биржи
Работа биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Работа биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца торгуется выше 14 тысяч долларов за тонну во вторник, приближаясь к историческому максимуму, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.36 мск стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на LME росла на 0,74% относительно предыдущего закрытия - до 14 046 долларов за тонну. Исторический максимум на данный момент составляет 14,5 тысячи долларов, он был достигнут в январе.
При этом июльский фьючерс на медь на бирже Comex на 17.44 мск дорожал на 1,33% - до 6,5465 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Медная проволока
Турция в марте более чем вдвое нарастила импорт российской меди
6 мая, 21:47
 
ЭкономикаРынокТоргиLMEComexЛондонская биржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала