Стоимость меди на Лондонской бирже металлов приближается к рекорду

2026-05-12T18:06+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца торгуется выше 14 тысяч долларов за тонну во вторник, приближаясь к историческому максимуму, следует из данных торгов. По состоянию на 17.36 мск стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на LME росла на 0,74% относительно предыдущего закрытия - до 14 046 долларов за тонну. Исторический максимум на данный момент составляет 14,5 тысячи долларов, он был достигнут в январе. При этом июльский фьючерс на медь на бирже Comex на 17.44 мск дорожал на 1,33% - до 6,5465 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

