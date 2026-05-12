Минэкономики ФРГ оценило ситуацию с транзитом нефти из Казахстана

Прекращение Россией с начала мая транзита казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в Германию не привело к значительному снижению загрузки... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T00:32+0300

БЕРЛИН, 12 мая - ПРАЙМ. Прекращение Россией с начала мая транзита казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в Германию не привело к значительному снижению загрузки нефтеперерабатывающего завода РСК в Шведте, утверждает представитель минэкономики Германии Даниэль Греве. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба". Эта ситуация связана с техническими возможностями. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на представителя минэкономики ФРГ, что Берлин ведет переговоры с Польшой о возможных поставках нефти. "Отсутствующие поставки из Казахстана составляют лишь около одной пятой от объема, который получает PCK (в Шведте - ред). По нашим данным, это пока не привело к значительному снижению загрузки", - сказал Греве в ходе правительственного брифинга в Берлине. По его словам, поставки топлива на завод диверсифицированы настолько, что позволяют сохранить высокие показатели загрузки мощностей. Тем не менее Греве подчеркнул, что НПЗ PCK в Шведте играет важную роль в снабжении топливом северо-восточной Германии. В этой связи он заверил, что минэкономики ФРГ обсуждает на месте дальнейшие меры по стабилизации ситуации. Говоря о ходе переговоров с Польшей о дополнительных поставках нефти в Германию через Гданьск с целью компенсации выпадающих поставок из Казахстана, Греве сообщил, что на данный момент они не привели к конкретным результатам. "Они (переговоры - ред.) продолжаются. Однако на сегодняшний день я не могу объявить о каких-либо результатах", - заключил представитель ведомства. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал ранее, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.

