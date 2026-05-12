Трамп заявил, что сделает все необходимое для контроля за ценами на нефть
2026-05-12T22:34+0300
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на сделки с российской нефтью, заявил, что "сделает все необходимое" для контроля за ценами на нефть в США. "Мы сделаем все необходимое", - сказал Трамп журналистам. Президент США пообещал, что после завершения конфликта вокруг Ирана цены на нефть снизятся. Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.
