Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что сделает все необходимое для контроля за ценами на нефть - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/neft-869874457.html
Трамп заявил, что сделает все необходимое для контроля за ценами на нефть
Трамп заявил, что сделает все необходимое для контроля за ценами на нефть - 12.05.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что сделает все необходимое для контроля за ценами на нефть
Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на сделки с российской нефтью, заявил, что "сделает все необходимое"... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T22:34+0300
2026-05-12T22:34+0300
экономика
нефть
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на сделки с российской нефтью, заявил, что "сделает все необходимое" для контроля за ценами на нефть в США. "Мы сделаем все необходимое", - сказал Трамп журналистам. Президент США пообещал, что после завершения конфликта вокруг Ирана цены на нефть снизятся. Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.
https://1prime.ru/20260511/tramp-869843686.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, иран, дональд трамп
Экономика, Нефть, США, ИРАН, Дональд Трамп
22:34 12.05.2026
 
Трамп заявил, что сделает все необходимое для контроля за ценами на нефть

Трамп пообещал сделать все необходимое для контроля за ценами на нефть США

© AFP / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на сделки с российской нефтью, заявил, что "сделает все необходимое" для контроля за ценами на нефть в США.
"Мы сделаем все необходимое", - сказал Трамп журналистам.
Президент США пообещал, что после завершения конфликта вокруг Ирана цены на нефть снизятся.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Трамп пообещал временно приостановить действие налога на бензин
Вчера, 19:52
 
ЭкономикаНефтьСШАИРАНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала