Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак: рост экспортных доходов России не должен быть долгосрочным - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260512/novak-869847927.html
Новак: рост экспортных доходов России не должен быть долгосрочным
Новак: рост экспортных доходов России не должен быть долгосрочным - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак: рост экспортных доходов России не должен быть долгосрочным
Рост экспортных доходов России на фоне увеличения мировых цен на сырье из-за конфликта на Ближнем Востоке не носит долгосрочного характера и не должен... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:19+0300
2026-05-12T00:19+0300
нефть
энергетика
экономика
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
александр новак
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869847927.jpg?1778534362
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост экспортных доходов России на фоне увеличения мировых цен на сырье из-за конфликта на Ближнем Востоке не носит долгосрочного характера и не должен рассматриваться как дополнительный источник решения бюджетных и макроэкономических задач, считает вице-премьер Александр Новак. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен на сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары. "Конфликт на Ближнем Востоке создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров. Но этот эффект не носит долгосрочного характера. Поэтому сложившаяся ситуация на внешних рынках не должна рассматриваться как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости". Он подчеркнул, что в ситуации с происходящим на внешних рынках важно продолжать вести прагматичную и консервативную политику. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, ормузский пролив, персидский залив, александр новак, ведомости
Нефть, Энергетика, Экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Александр Новак, Ведомости
00:19 12.05.2026
 
Новак: рост экспортных доходов России не должен быть долгосрочным

Вице-премьер Новак: рост экспортных доходов России не должен быть долгосрочным

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост экспортных доходов России на фоне увеличения мировых цен на сырье из-за конфликта на Ближнем Востоке не носит долгосрочного характера и не должен рассматриваться как дополнительный источник решения бюджетных и макроэкономических задач, считает вице-премьер Александр Новак.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен на сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.
"Конфликт на Ближнем Востоке создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров. Но этот эффект не носит долгосрочного характера. Поэтому сложившаяся ситуация на внешних рынках не должна рассматриваться как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
Он подчеркнул, что в ситуации с происходящим на внешних рынках важно продолжать вести прагматичную и консервативную политику.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВАлександр НовакВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала