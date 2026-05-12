https://1prime.ru/20260512/novak-869847927.html
Новак: рост экспортных доходов России не должен быть долгосрочным
2026-05-12T00:19+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост экспортных доходов России на фоне увеличения мировых цен на сырье из-за конфликта на Ближнем Востоке не носит долгосрочного характера и не должен рассматриваться как дополнительный источник решения бюджетных и макроэкономических задач, считает вице-премьер Александр Новак.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен на сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.
"Конфликт на Ближнем Востоке создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров. Но этот эффект не носит долгосрочного характера. Поэтому сложившаяся ситуация на внешних рынках не должна рассматриваться как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
Он подчеркнул, что в ситуации с происходящим на внешних рынках важно продолжать вести прагматичную и консервативную политику.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вице-премьер Новак: рост экспортных доходов России не должен быть долгосрочным
