Новак призвал отслеживать конъюнктуру мировых цен на сырьевые товары

2026-05-12T00:22+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Важно отслеживать конъюнктуру мировых цен на сырьевые товары из-за кризиса на Ближнем Востоке и вовремя донастраивать соответствующие механизмы реагирования на внутреннем рынке, заявил вице-премьер России Александр Новак. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен на сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары. "Одновременно возникают дополнительные инфляционные риски через перенос роста мировых цен на внутренний рынок. По "высокорисковым" товарам у нас действует выстроенный механизм балансировки между внутренним и внешним рынком (топливо, сера, пшеница, кукуруза, удобрения, нефтепродукты). Но важно отслеживать конъюнктуру и вовремя донастраивать соответствующие механизмы", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости". Он напомнил, что перекрытие Ормузского пролива в моменте закрыло доступ к рынку для трети мирового экспорта энергоресурсов (35% по нефти и 20% по газу), более 40% экспорта побочных продуктов добычи углеводородов – серы и гелия. Кроме того, под ударом оказались поставки промышленных товаров с Ближнего Востока – первичных полимеров, которые используются для производства упаковки и синтетических волокон, удобрений и алюминия. При этом перебои в поставках сырья вызвали и вторичные эффекты - например, производство фосфорных и сложных удобрений нельзя представить без серы; а производство полупроводников и поддержку работоспособности аппаратов МРТ - без гелия, отметил Новак. "Из-за нехватки энергоресурсов Бангладеш и Пакистан, которые являются ключевыми поставщиками текстиля, ограничивают его производство. Все это сказалось на мировых ценах на соответствующие товары, которые по цепочке давят и дальше – под риском рост мировых цен на продовольствие, на хлопок и другие товары", - добавил вице-премьер.

