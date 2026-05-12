Новак допустил замедление темпов роста мирового ВВП - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак допустил замедление темпов роста мирового ВВП
01:08 12.05.2026
 
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к замедлению темпов роста глобального ВВП, на этом фоне мировой спрос на нефть снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, что был до конфликта, допустил вице-премьер Александр Новак.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Из-за этого мировые цены на нефть стали остро реагировать на любые сообщения об изменении ситуации с судоходством в Ормузском проливе, а также в целом о ближневосточном кризисе.
"По оценкам разных международных агентств, конфликт приведет к снижению темпов роста мирового ВВП на 0,3-0,5 п.п. в 2026-2027 годах - возможно и больше, в зависимости от его продолжительности. В странах Юго-Восточной Азии, более зависимых от импорта нефти из региона, спад может быть значительно больше. А это означает в среднесрочной перспективе, что мировой спрос снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, который был до конфликта", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник торговались в районе 103-105 долларов за баррель, а максимально их стоимость ранее поднималась выше 120 долларов на фоне эскалации ближневосточного конфликта. При этом в феврале, до обострения ситуации в регионе, цена Brent опускалась ниже 70 долларов за баррель.
 
