https://1prime.ru/20260512/novak-869850195.html

Новак допустил замедление темпов роста мирового ВВП

Новак допустил замедление темпов роста мирового ВВП - 12.05.2026, ПРАЙМ

Новак допустил замедление темпов роста мирового ВВП

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к замедлению темпов роста глобального ВВП, на этом фоне мировой спрос на нефть снизится и цены могут упасть даже ниже | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T01:08+0300

2026-05-12T01:08+0300

2026-05-12T01:08+0300

энергетика

нефть

экономика

ормузский пролив

ближний восток

иран

александр новак

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869850195.jpg?1778537312

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к замедлению темпов роста глобального ВВП, на этом фоне мировой спрос на нефть снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, что был до конфликта, допустил вице-премьер Александр Новак. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Из-за этого мировые цены на нефть стали остро реагировать на любые сообщения об изменении ситуации с судоходством в Ормузском проливе, а также в целом о ближневосточном кризисе. "По оценкам разных международных агентств, конфликт приведет к снижению темпов роста мирового ВВП на 0,3-0,5 п.п. в 2026-2027 годах - возможно и больше, в зависимости от его продолжительности. В странах Юго-Восточной Азии, более зависимых от импорта нефти из региона, спад может быть значительно больше. А это означает в среднесрочной перспективе, что мировой спрос снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, который был до конфликта", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости". Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник торговались в районе 103-105 долларов за баррель, а максимально их стоимость ранее поднималась выше 120 долларов на фоне эскалации ближневосточного конфликта. При этом в феврале, до обострения ситуации в регионе, цена Brent опускалась ниже 70 долларов за баррель.

ормузский пролив

ближний восток

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, ближний восток, иран, александр новак, ведомости